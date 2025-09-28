صحة الوادي الجديد تجري كشفا طبيا على السائقين وطلاب المعهد الفني

نفذت اللجنة العامة للقومسيون الطبي بمستشفى الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، أعمال الكشف الطبي الدوري، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الإقليم، وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في إطار الحرص على صحة وسلامة العاملين والطلاب.

وشملت أعمال القومسيون توقيع الكشف الطبي الشامل على السائقين العاملين بمختلف القطاعات، وذلك وفق الاشتراطات والمعايير الطبية المعتمدة، للتأكد من مدى لياقتهم الصحية لمزاولة القيادة، وضمان سلامة الأرواح على الطرق.

فحص السائقين من خلال حزمة من التحاليل الطبية والفحوص

وجرى فحص السائقين من خلال حزمة من التحاليل الطبية والفحوص الإكلينيكية التي تكشف عن مدى كفاءتهم البدنية والنفسية، بما يسهم في تقليل نسب الحوادث المرورية الناتجة عن المشكلات الصحية أو ضعف اللياقة.

وعقب الانتهاء من أعمال اللجنة داخل مستشفى الداخلة، توجهت إلى المعهد الفني الصحي، حيث أجرت الكشف الطبي على الطلاب الجدد المقبولين للعام الدراسي 2025 – 2026، وجاء ذلك بهدف التأكد من لياقتهم البدنية والصحية للالتحاق بالدراسة والتدريب العملي، وضمان جاهزيتهم لممارسة الأنشطة التعليمية والتدريبية بكفاءة وأمان، بما يواكب متطلبات المهنة في القطاع الصحي.

الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لرفع مستوى الخدمات الطبية الوقائية بالمحافظة

وأكدت مديرية الصحة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لرفع مستوى الخدمات الطبية الوقائية بالمحافظة، وتعزيز ثقافة الفحص الدوري والكشف المبكر، بما يسهم في حماية الصحة العامة وتحقيق أعلى معايير الأمان للسائقين والطلاب على حد سواء.

وبذلك تواصل المحافظة جهودها في تنفيذ استراتيجيات الدولة الرامية إلى دعم المنظومة الصحية والوقائية، وتوفير بيئة آمنة وصحية تضمن سلامة الأفراد والمجتمع.

ويعد القومسيون الطبي أحد الأجهزة التابعة لوزارة الصحة، ويختص بتنفيذ الكشوف الطبية على العاملين والطلاب للتأكد من لياقتهم الصحية والبدنية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطط الدولة للوقاية والحد من المخاطر، بما يضمن سلامة المجتمع، خاصة في القطاعات الحيوية مثل النقل والتعليم.