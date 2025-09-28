قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكنيست يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. ومرصد الأزهر يحذر: الاحتلال يتلاعب بحياتهم
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
مصادر تكشف عن تفاصيل جهاز توماسبيرج المعاون في الأهلي والرواتب
محافظ بني سويف يشهد احتفالية الموسم السادس لزراعة البطاطس
عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر
ناجي الشهابي لـ"صدى البلد": بدأنا تجهيز أوراق مرشحي الائتلاف الوطني الحر في انتخابات النواب
لدعم خدمات الوقود والغاز.. محافظ المنيا يفتتح محطة النيل للبترول بالعدوة
وزير قطاع الأعمال: الاستدامة ضرورة استراتيجية لتعظيم العوائد ودعم الاقتصاد الأخضر
الرئيس السيسي يطلع على تفاصيل وترتيبات افتتاح المتحف المصري الكبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين

أرشيفية
أرشيفية
صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة للكنيست في قراءة أولى.

وعقدت الجلسة رغم معارضة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي سعى إلى إلغاء المداولات ونقل النقاش إلى المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت). 

كما تجاهلت اللجنة التحذيرات القانونية التي اعتبرت التصويت باطلًا، لكونه جرى خلال عطلة الكنيست ودون الاستماع إلى مواقف الجهات الأمنية والمهنية، كما ينص عليه القانون الداخلي للكنيست.

وصوت لصالح مشروع القانون 4 أعضاء، مقابل عضو واحد صوت ضده، رغم اعتراض المستشار القانوني للجنة، الذي شدد على أن الإجراءات المتبعة غير قانونية. وقد اعتبرت المعارضة الإسرائيلية هذه الخطوة "خرقًا واضحًا للأعراف والقوانين".

وأكدت المستشارة القانونية للجنة والمستشارة القانونية للكنيست أن التصويت لا يمكن أن يتم في هذا التوقيت، مشيرتين إلى عدم استيفاء الشروط اللازمة، وعلى رأسها الاستماع إلى رأي الأجهزة الأمنية.

من جانبه، دافع رئيس اللجنة تسفيكا فوغل، من حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، عن المضي في التصويت، رغم طلب المستشارة القانونية بعدم القيام بذلك. وقال: "أدركت اليوم أكثر من أي وقت مضى أن من واجبي المضي قدمًا في التصويت".

وخلال الجلسة، أكد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دعمه القوي لمشروع القانون، قائلاً إن مقربين من نتنياهو طالبوه بتأجيل النقاش "لأن الوقت غير مناسب"، لكنه رفض ذلك بشدة، مضيفًا: "هذا هو الوقت المناسب لفرض الردع. إذا سقطت شعرة من رأس أي مختطف، فسيُنفّذ حكم الإعدام".

