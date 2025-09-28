قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

بإجمالي 5000 دارس.. الجامع الأزهر يفتح باب التقديم لرواق القرآن للمصريين بالخارج

محمد شحتة

أعلن الجامع الأزهر، عن فتح باب التقديم لقبول الدفعة الثانية من برامج رواق القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الأزهر الشريف، لتعزيز تحفيظ القرآن الكريم وتلاوته وتدبر معانيه، وذلك استجابة لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

 وذكر الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أن الدراسة ببرنامج رواق القرآن الكريم ستكون عن بُعد عبر المنصة الدولية للأزهر الشريف، مما يتيح الفرصة للمصريين المقيمين في الخارج للالتحاق بالرواق الأزهري، وتم تحديد الحد الأقصى للدارسين بالدفعة الثانية بـ ٥٠٠٠ دارس، في خطوة تهدف إلى تيسير الوصول إلى تحفيظ القرآن الكريم وتعزيز الارتباط بكتاب الله، مما يسهم في تعزيز التعلم عن بُعد وتوسيع نطاق التعليم الإسلامي ليشمل جميع المصريين في الخارج.

 من جهته أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهي كالتالي:
١- إتقان اللغة العربية،مما يسهل عملية التعلم والتفاعل مع كتاب الله تعالى.
٢- الإقامة خارج مصر، في خطوة تهدف إلى دعم الجاليات المصرية في مختلف أنحاء العالم.
٣- سداد الرسوم فتح ملف بعد اجتياز اختبار تحديد المستوى 
٤- ألا يقل عمر المتقدم عن ٥ سنوات للتسجيل في رواق الأطفال، بينما يجب ألا يقل عمر المتقدم عن ١٣ سنة للتسجيل في رواق الكبار. هذا التحديد يساعد في تنظيم الفصول الدراسية وفقًا لاحتياجات كل فئة عمرية.

ولفت مدير الجامع الأزهر ، إلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز الهوية الثقافية والدينية لأبناء الجاليات المصرية، مما يساعدهم في الحفاظ على تراثهم وتقاليدهم.

ويمكن للراغبين في التقديم زيارة الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على مزيد من التفاصيل حول عملية التسجيل والشروط اللازمة، وذلك عبر الرابط التالي من هنا

