جامعة الأزهر تعيد فتح باب تعديل الترشيح وتسجيل رغبات الطلاب

صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تعديل الترشيح للطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم في تنسيق الأزهر 2025.

كما صدق رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب المستجدين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة السابقة من اليوم وحتى الخميس القادم وذلك في ضوء الضوابط المنظمة لذلك وبمصروفات.

كانت جامعة الأزهر قد فتحت باب تسجيل الرغبات وتعديل الترشيح مرة سابقة، في الفترة من 19 سبتمبر وحتى 21 سبتمبر.

وبذلك تكون جامعة الأزهر قد أتاحت تسجيل الرغبات للمرة الثالثة أمام طلاب الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2025-2026.

كما فتحت جامعة الأزهر، باب التسجيل الإلكتروني، لطلاب الثانوية الأزهرية الذين تخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى، من أجل السكن والقبول في المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم.

وقالت جامعة الأزهر، في منشور لها، إن طلاب الثانوية الأزهرية الذين تخلفوا عن التسجيل في المدن الجامعية يمكنهم الآن التسجيل للقبول في السكن الجامعي.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن فترة التسجيل الإلكتروني ممتدة من اليوم السبت 20 سبتمبر وحتى يوم الثلاثاء 30 سبتمبر.