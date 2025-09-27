قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كلمة تاريخية لـ وزير الخارجية أمام الأمم المتحدة: الوضع في الشرق الأوسط على شفير الانفجار ومصر ترفض أي سيناريوهات للتهجير القسري
لميس الحديدي: المحليات كابوس في رؤوس الناس
نتنياهو يزوّر التاريخ.. وشيخ الأزهر يفضح أكاذيب إسرائيل: العرب أنشأوا فلسطين قبل «اليهود» بآلاف السنين
جمارك مطار الإسكندرية تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية
المصري: ندرس الانسحاب من الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية
لاعبة الشطرنج: عمري مفكرت أغير الاتحاد المصري أو أمثل دولة ثانية
وزير الخارجية: لا يمكن أن تنعم إسرائيل بالأمن ما لم تعشه دول المنطقة.. وأحمد موسى: هنحارب أول ما يكون في اعتداء علينا| أخبار التوك شو
جامعة الأزهر تعيد فتح باب تعديل الترشيح وتسجيل رغبات الطلاب
عمرو أديب: أشرف مروان حافظ على أرواح آلاف الجنود المصريين بخداع الإسرائيليين
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب
اتحاد الكرة يخاطب فيفا بشأن طلب خاص في كأس العرب
جامعة الأزهر تعيد فتح باب تعديل الترشيح وتسجيل رغبات الطلاب

محمد شحتة

صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تعديل الترشيح للطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم في تنسيق الأزهر 2025.

كما صدق رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب المستجدين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة السابقة من اليوم وحتى الخميس القادم وذلك في ضوء الضوابط المنظمة لذلك وبمصروفات.

كانت جامعة الأزهر قد فتحت باب تسجيل الرغبات وتعديل الترشيح مرة سابقة، في الفترة من 19 سبتمبر وحتى 21 سبتمبر.

وبذلك تكون جامعة الأزهر قد أتاحت تسجيل الرغبات للمرة الثالثة أمام طلاب الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2025-2026.

كما فتحت جامعة الأزهر، باب التسجيل الإلكتروني، لطلاب الثانوية الأزهرية الذين تخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى، من أجل السكن والقبول في المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم.

وقالت جامعة الأزهر، في منشور لها، إن طلاب الثانوية الأزهرية الذين تخلفوا عن التسجيل في المدن الجامعية يمكنهم الآن التسجيل للقبول في السكن الجامعي.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن فترة التسجيل الإلكتروني ممتدة من اليوم السبت 20 سبتمبر وحتى يوم الثلاثاء 30 سبتمبر.

