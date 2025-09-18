قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
تعادل 3 ونصف مليون جنيه.. خبير أثري يكشف ماجأة عن أزمة سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول
نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025
فصل تاريخي جديد.. الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في الإسكندرية
وزيرا خارجية مصر والسعودية: العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاك جسيم للقانون الدولي
حماس: لن نكون حريصين على حياة المحتجزين مادام نتنياهو قرر قتلهم
أردوغان يجدد دعمه لعباس: تركيا لن تتخلى عن فلسطين
وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان ملفات غزة والسودان وتعزيز الشراكة
ترامب: إسقاط بوتين يبدأ من براميل النفط
قفل حديدي ومرتبة حمراء تكشف سر تنقيب الآثار أسفل مكتب صحة دشنا بقنا
14 مصنعًا و9 ملايين جهاز| صناعة الهواتف المصرية تفتح أبواب التصدير.. خبير يوضح
الطب 93.69% والهندسة 89.32%.. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2025، حيث أعلنت جامعة الأزهر اليوم عن نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام الجامعي 2025، و كشف الدكتور سلامة جمعة داوود رئيس الجامعة، في بيان رسمي، عن تفاصيل الحدود الدنيا للكليات المختلفة، بجانب طرح برامج أكاديمية جديدة تستهدف دعم سوق العمل. 

وأوضح أن عدد الناجحين في الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ 129,885 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد من أدوا الامتحانات بالدورين الأول والثاني 91,341 طالبًا وطالبة.

توحيد الحدود الدنيا للقطاع الطبي والهندسي

أكد رئيس جامعة الأزهر أن إدارة الجامعة حرصت هذا العام على توحيد الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبي والهندسي على مستوى المناطق الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري)، وذلك لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب والطالبات في جميع المحافظات، بحيث لا يتأثر القبول بالعامل الجغرافي فقط.

تفاصيل تنسيق كليات الطب

وفقًا للأرقام الرسمية، فقد جاء الحد الأدنى للقبول بكليات الطب على النحو التالي:

القاهرة (بنين وبنات): 618 درجة بنسبة 95.08٪

دمياط (بنين وبنات): 613 درجة بنسبة 94.31٪

أسيوط (بنين وبنات): 609 درجات بنسبة 93.69٪

كليات طب الأسنان

القاهرة (بنين وبنات): 607 درجات بنسبة 93.38٪

أسيوط (بنين): 608 درجات بنسبة 93.8٪

كليات الصيدلة

القاهرة (بنين وبنات): 599 درجة بنسبة 92.15٪

أسيوط (بنين وبنات): 594 درجة بنسبة 91.38٪

كليات الهندسة

القاهرة (بنين وبنات): 582 درجة بنسبة 89.54٪

قنا (بنين): 576 درجة بنسبة 88.62٪

قنا (بنات): 580 درجة بنسبة 89.32٪

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2025

أوضح رئيس جامعة الأزهر أن الطلاب يمكنهم الاطلاع على نتيجة التنسيق عبر الرابط الرسمي لموقع التنسيق الإلكتروني فور تفعيله: https://tansik.digital.gov.eg

وأكد أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم إلكترونيًا بلغ 77,065 طالبًا وطالبة، في ظل الالتزام بقاعدة توحيد الحدود الدنيا.

برامج أكاديمية جديدة في جامعة الأزهر

كشفت الجامعة عن إطلاق 23 برنامجًا أكاديميًا جديدًا بنظام المصروفات، تستهدف مواءمة التعليم الجامعي مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وتأتي بتكلفة مناسبة مقارنة بجامعات أخرى، ومن أبرز هذه البرامج:

  • اللغة العربية للناطقين بغيرها – كلية اللغة العربية.
  • جودة وسلامة الغذاء – كليات الزراعة.
  • الإعلام باللغة الإنجليزية – كليات الإعلام.
  • إعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الإنجليزية – الدراسات الإنسانية بنات.
  • الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية – الدراسات الإنسانية بنات.
  • نظم المعلومات الجغرافية – الدراسات الإنسانية.
  • إدارة ريادة الأعمال والابتكار – كليات التجارة.
  • نظم ومعلومات الأعمال (BIS) – كليات التجارة.
  • القراءات القرآنية وعلومها (كبار السن) – الدراسات الإسلامية للبنات وكلية القرآن الكريم.
  • تكنولوجيا الملابس – الاقتصاد المنزلي.
  • إعداد معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية – كليات التربية.
  • إعداد معلم البيولوجيا والجيولوجيا باللغة الإنجليزية – كليات التربية.
  • هندسة تنسيق الحدائق واللاند سكيب – الهندسة الزراعية.
  • التحاليل البيولوجية والكيمياء – كليات العلوم.
  • التكنولوجيا الحيوية والكيمياء الحيوية الجزيئية – كليات العلوم.
  • الفيزياء الإشعاعية والطبية – كليات العلوم.
  • الجيولوجيا الهندسية والبيئية – كليات العلوم.
  • الكيمياء التطبيقية الصناعية – كليات العلوم.
  • الطاقة المتجددة والمستدامة – كليات الهندسة (بنين وبنات).
  • هندسة النظم الذكية – كليات الهندسة (بنين وبنات).
  • هندسة العمارة البيئية والعمران – كليات الهندسة (بنين وبنات).
  • الهندسة المدنية والبنية التحتية – كليات الهندسة (بنين وبنات).

توسع أكاديمي يخدم رؤية مصر 2030

أكد الدكتور سلامة جمعة داوود أن التوسع في البرامج الجديدة يأتي ضمن خطة جامعة الأزهر لتحديث بنيتها الأكاديمية وتقديم تخصصات أكثر تنوعًا تلبي احتياجات سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 نحو تعليم جامعي متطور وفعّال.

 

