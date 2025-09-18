قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة الأزهر تفتح باب تقليل الاغتراب للطلاب الجدد 23و24 سبتمبر
مصدر بالزمالك يكشف سبب تأجيل مفاوضات تجديد عقد حسام عبدالمجيد
تعاون غير مسبوق مع مصر.. ملك إسبانيا: 60 شركة بـ900 مليون دولار استثمارات مباشرة
اعترافات المتهمة بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري: بعتها بـ 180 ألف جنيه لـ تاجر دهب معرفة
الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في منطقة معبد تابوزيريس ماجنا بالإسكندرية|صور
شاهد.. حفريات أقدم منطقة أثرية بطور سيناء.. وأطفال يعبرون عليها
بعد العدوان على قطر.. قرارات عاجلة من مجلس الدفاع الخليجي المشترك
الخارجية الفلسطينية: نحذر من خطورة الدعوات الإسرائيلية التي تتعامل مع غزة كعقار
خلال ساعات.. مورينيو يوقع عقود تدريب بنفيكا
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. اعرف جميع الكليات والهندسة 89.54%
تنسيق الأزهر.. معهد إعداد فني التحاليل 86% والإعلام 71.38% والتجارة 76.15%
استدرجها بحجة الزواج .. المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة قاصر بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تنسيق الأزهر للبنات.. كلية التربية 87.62% والإعلام 83.72% والتجارة 70%

تنسيق الأزهر للبنات
تنسيق الأزهر للبنات
شيماء جمال

تنسيق الأزهر للبنات.. كشفت جامعة الأزهر عن تفاصيل نتيجة التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2025 – 2026م، حيث أوضح فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن الحد الأدنى للقبول بكليات البنات بالقسم الأدبي جاء كالتالي:

كلية الاعلام 83.72 %، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية 75.76%، وكلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام بنسبة 70 %، ومعهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة بنسبة 68.81%.

كما بلغ الحد الأدنى للقبول فى كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة قسم اللغة الألمانية 93.22%، أما قسم اللغة الإسبانية فبلغت 92.03%، وكلية التربية بنات بالقاهرة شعبة التربية الخاصة 87.62%.

وقدم داود التهنئة للطلاب الجدد، معبرًا عن شكره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لدعمه الدائم للجامعة، ولجميع الجهات التي شاركت في إنجاح عملية التنسيق، من بينها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفريق التحول الرقمي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والذكاء الاصطناعي على مستوى المناطق الجغرافية (القاهرة – بحري – قبلي)، تعزيزًا لمبدأ المساواة بين الطلاب والطالبات.

كما أعلن أن عدد الناجحين في الثانوية الأزهرية بلغ 129885 طالبًا، تقدم منهم للتنسيق الإلكتروني 102988 طالبًا وطالبة.

تنسيق الأزهر أدبي بنين

كلية اللغات والترجمة تخصص عام بنسبة 54.60 %
كلية الإعلام  بنسبة  73.22%
شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات بنسبة76.44 %
كلية التجارة القاهرة تخصص عام بنسبة74.91 %
كلية التربية الرياضية القاهرة بنسبة  61.82 %
كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام بنسبة61.01  %
كلية اللغة العربية تخصص عام  بنسبة59.32 %
معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة  بنسبة 61.01 %.

تنسيق الأزهر 2025 تنسيق الأزهر تنسيق الأزهر نتيجة تنسيق القبول فى جامعة الأزهر جامعة الأزهر تنسيق جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

وفاة يمني شري

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

ترشيحاتنا

نصائح للحفاظ علي نظام التوجيه في السيارات

نصائح للحفاظ علي نظام التوجيه في السيارات

أوبل ميريفا موديل 2016

اركب أوبل ميريفا كروس أوفر بـ 400 ألف جنيه

بي ام دبليو E46 موديل 2001

بي إم دبليو E46 أوتوماتيك سعرها 500 ألف جنيه

بالصور

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

فيديو

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة السلاح الأبيض في الشرقية| فيديو

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد