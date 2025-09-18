تنسيق الأزهر للبنات.. كلية التربية 87.62% والإعلام 83.72% والتجارة 70%

تنسيق الأزهر للبنات.. كشفت جامعة الأزهر عن تفاصيل نتيجة التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2025 – 2026م، حيث أوضح فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن الحد الأدنى للقبول بكليات البنات بالقسم الأدبي جاء كالتالي:

كلية الاعلام 83.72 %، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية 75.76%، وكلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام بنسبة 70 %، ومعهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة بنسبة 68.81%.

كما بلغ الحد الأدنى للقبول فى كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة قسم اللغة الألمانية 93.22%، أما قسم اللغة الإسبانية فبلغت 92.03%، وكلية التربية بنات بالقاهرة شعبة التربية الخاصة 87.62%.

وقدم داود التهنئة للطلاب الجدد، معبرًا عن شكره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لدعمه الدائم للجامعة، ولجميع الجهات التي شاركت في إنجاح عملية التنسيق، من بينها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفريق التحول الرقمي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والذكاء الاصطناعي على مستوى المناطق الجغرافية (القاهرة – بحري – قبلي)، تعزيزًا لمبدأ المساواة بين الطلاب والطالبات.

كما أعلن أن عدد الناجحين في الثانوية الأزهرية بلغ 129885 طالبًا، تقدم منهم للتنسيق الإلكتروني 102988 طالبًا وطالبة.

تنسيق الأزهر أدبي بنين

كلية اللغات والترجمة تخصص عام بنسبة 54.60 %

كلية الإعلام بنسبة 73.22%

شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات بنسبة76.44 %

كلية التجارة القاهرة تخصص عام بنسبة74.91 %

كلية التربية الرياضية القاهرة بنسبة 61.82 %

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام بنسبة61.01 %

كلية اللغة العربية تخصص عام بنسبة59.32 %

معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة بنسبة 61.01 %.