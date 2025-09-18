قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
ملك إسبانيا: علاقاتنا مع مصر لا تقتصر على الاقتصاد.. الصحة والثقافة والتراث فرص واعدة للتعاون
ترامب يثير الجدل: اغتيال تشارلي كيرك مرتبط بحرية التعبير في الولايات المتحدة
تراجع جديد لـ الذهب.. آخر تحديث مساء اليوم 18-9-2025
لافروف: موسكو وواشنطن ترغبان في الحفاظ على الحوار الناشئ بين الرئيسين بوتين وترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

خطوات الاستعلام عن تنسيق الأزهر 2025.. دليل شامل للطلاب الجدد

تنسيق الأزهر 2025
تنسيق الأزهر 2025
إيمان طلعت

منذ أن أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق الأزهر 2025 للعام الجامعي 2025- 2026م مقدمًا التهنئة للطلاب الجدد، والشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لدعمه الدائم للجامعة، والشكر لكل الذين أسهموا في إنجاح التنسيق، وأصبح تنسيق الأزهر 2025 محل بحث الكثير من طلبة الأزهر وأولياء أمورهم عن خطوات الاستعلام عن تنسيق الأزهر 2025.

خطوات الاستعلام عن تنسيق الأزهر 2025

يمكن للطلاب الراغبين في معرفة الكلية التي تمّ ترشيحهم لها ضمن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2025 اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني .

ـ اختيار تنسيق الثانوية الأزهرية من قائمة خدمات التنسيق المتاحة على الصفحة الرئيسية للموقع.

ـ الضغط على الاستعلام عن نتيجة التنسيق، حيث ستظهر أيقونة مخصصة لهذه الخدمة بعد إعلان النتائج رسميا.

ـ تحديد نوع الشهادة شهادة الثانوية الأزهرية أو الشهادات المعادلة، حسب حالة الطالب.

ـ إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح، وهو الرقم الخاص بالطالب الموجود في استمارة النجاح.

ـ كتابة الرقم السري، المطبوع على استمارة النجاح المستلمة من المعهد الأزهري.

ـ إدخال الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة، للتحقق من الهوية ومنع الاستخدام الخاطئ للخدمة.

ـ الضغط على الخطوة التالية، لمتابعة عرض النتيجة.

بعد استكمال هذه الخطوات، تظهر للطالب الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه، وفقًا للمجموع الكلي والرغبات التي أدرجها في أثناء مرحلة التنسيق.

تعديل الترشيحات للطلاب

أعلنت جامعة الأزهر أنَّه سيتمّ فتح باب تعديل الترشيحات للطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم خلال المرحلة الأولى، وكذلك للطلاب الراغبين في تقليل الاغتراب، وذلك وفقًا للمواعيد التالية:

ـ تعديل الترشيح: يومي السبت والأحد، 20 و21 سبتمبر 2025.

ـ تقليل الاغتراب: يومي الثلاثاء والأربعاء، 23 و24 سبتمبر 2025.

