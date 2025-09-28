قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد عن طقس الغد: معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 33
احذروا عقوبتها.. خالد الجندي: في حاجة اسمها تشجيع الفاحشة بالقلب
أحكام رادعة للمتهمين في قضية رشوة الجمارك الجديدة| تفاصيل
تقديم الدعم للموهوبين والنوابغ.. توجيهات هامة من التعليم العالي بشأن الأنشطة في الجامعات
سرايا القدس تعلن تدمير دبابة إسرائيلية جنوبي مدينة غزة
عضو الوطني الفلسطيني: تحالف لاهاي رسالة قانونية وأخلاقية لعزل إسرائيل دوليا
ترامب: الجميع على أهبة الاستعداد لاستقبال حدث استثنائي في الشرق الأوسط
إيفان أوس: الهجمات الروسية التصعيدية الأخيرة على كييف تمثل ضغطًا شديد الخطورة
مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: هجمات روسيا رسالة بأن موسكو لا تريد سلام
بإجمالي 5000 دارس.. الجامع الأزهر يفتح باب التقديم لرواق القرآن للمصريين بالخارج
​ختام آرت شرم الشيخ اليوم بمشاركة 60 فنانًا عالميًا للترويج السياحي
الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

احذروا عقوبتها.. خالد الجندي: في حاجة اسمها تشجيع الفاحشة بالقلب

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن القرآن الكريم حذّر من مجرد محبة الفاحشة في القلوب، مشيراً إلى قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ"، موضحاً أن العقوبة لم تقتصر على من ينشر الفاحشة أو يشيعها، بل شملت من يفرح بها أو يرضى عنها ولو بقلبه، وله عذاب أليم مضاعف في الدنيا والآخرة.

الشيخ خالد الجندي: الإسلام يأمر بالستر وعدم المجاهرة بالذنب

وشدد الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، على أن الإسلام يأمر بالستر وعدم المجاهرة بالذنب، لافتاً إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفتش عن المذنبين ولا يأمر بالقبض عليهم، بل كان يأمر من وقع في معصية أن يستر نفسه ويتوب بينه وبين الله، قائلاً: "من ستر نفسه ستره الله".

 وأوضح الشيخ خالد الجندي أن المجاهرة بالمعصية تحرم صاحبها من الستر الإلهي، وتعرضه لحساب عسير يوم القيامة.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن إقامة مؤسسات أو منصات لتطبيع الفاحشة أو تبريرها يعد فساداً عظيماً في الأرض، ولهذا جاء التحذير القرآني مشدداً بذكر العذاب في الدنيا والآخرة معاً، مثلما ورد في عقوبة المفسدين في الأرض.

وبيّن الشيخ خالد الجندي أن ختام الآية "وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" يكشف حكمة عظيمة، وهي التنبيه على عدم الانخداع بدعوات الانفتاح المضللة التي تحاول تجميل الفاحشة وجعل الفضيلة تخلفاً والانحلال تحرراً.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن حياة من يحبون إشاعة الفاحشة قد تبدو سعيدة ظاهرياً، لكن نهاياتهم غالباً مأساوية ومليئة بالابتلاءات والأمراض والحوادث، مؤكداً أن الفرق بين المؤمن وغيره أن المؤمن يُثاب على ابتلائه، أما أولئك فينالون العقوبة في الدنيا ثم عذاب الآخرة.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن الله سبحانه وتعالى يحب الستر لعباده، داعياً كل من وقع في ذنب أن يستر نفسه ويتوب، حتى يحفظه الله ويظل في رعايته وحصانته.

إشاعة الفاحشة بالكذب والافتراء 

وكان الشيخ خالد الجندي حذر من أن إشاعة الفاحشة تكون بالكذب والافتراء على الناس ونشر الشائعات التي تطعن في أعراضهم، كما تكون بالتباهي بالمعاصي والترويج لها، أو بتزيين المنكرات وتطبيعها بين الناس من خلال إطلاق أسماء مخففة عليها مثل تسمية الخمر "مشروبات روحية" أو العلاقات غير الشرعية "صداقة" لتخفيف وقعها في النفوس، مؤكدا أن مجرد الإعجاب القلبي أو الدفاع عن هذه الأفعال يُعد من إشاعتها أيضًا.

عقوبة الجهر بارتكاب الذنب

وأضاف أن الفرق كبير بين ارتكاب الذنب سرًا مع الندم عليه، وبين المجاهرة به أو الفخر به، فالأول يُرجى لصاحبه المغفرة بالتوبة، أما الثاني فهو إعلان حرب على الله ورسوله لأنه إظهار للمعصية بلا حياء وكأن صاحبها يقول إنه غير مبالٍ بأمر الله.

عاقبة محبة شيوع الفاحشة

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى توعد من يحب شيوع الفاحشة بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، محذرًا من خطورة التهاون القلبي أو التعاطف مع المعاصي، لأن الأمر يبدأ من مشاعر الرضا ثم يتحول إلى قبول اجتماعي ثم تطبيع وسلوك شائع.

ودعا “الجندي”، أن يحفظ الله المجتمع من الفواحش الظاهرة والباطنة، وأن يرزق الجميع التوبة الصادقة والستر، وأن يحمي الأمة من المجاهرة بالمعاصي أو الدفاع عنها أو الترويج لها.

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي الفاحشة محبة الفاحشة محبة الفاحشة في القلوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

قانون الأحوال الشخصية

“المسكوت عنه في قانون الأحوال الشخصية” ندوة علمية بالأزهر الشريف

جامعة الأزهر

للطلاب المتفوقين.. كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة تتكفل بالمصروفات

صلة الرحم

كيفية صلة الرحم.. الإفتاء تنصح بـ 5 أمور

بالصور

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

فيديو

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

المزيد