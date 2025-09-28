تامر مرتضى ومنة عدلي القيعي يطلقان أول مسلسل أنيميشن موسيقي عربي للأطفال بعنوان "مزيكا"

نشرت الشاعرة منة القيعي صور تعاقدها مع المنتج تامر مرتضى وشركة أروما كإنتاج مشترك في أول مسلسل أنيميشن موسيقي عربي للأطفال ويحمل اسم "مزيكا"

وهي خطوة إبداعية جديدة في مجال المحتوى الترفيهي للأطفال بمسلسل هو الأول من نوعه في العالم العربي ومستوحى من أحداث حقيقية ،

منة عدلي القيعي والتي تكتب أحداث المسلسل بالكامل أيضا

ومن المقرر الإعلان قريباً جداً عن نجوم المسلسل، الذي سيأتي في 15 حلقة بإخراج عمرو شعلان. وقد شارك عمرو سابقاً في العديد من التعاونات الفنية مع شركة ديزني العالمية.

ومن المتوقع ان يتم طرح اول موسم من مسلسل "مزيكا" في رمضان ٢٠٢٦.