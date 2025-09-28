عبد السلام فاروق يكتب: سيد الكلمة وصانع الوعي

في ذاكرة الصحافة العربية، ثمة أسماء تلمع كنجوم في ليل حالك، لكن قليلاً منها ظل قادراً على اختراق الزمن ليبقى حياً في وجدان الشعوب. محمد حسنين هيكل واحد من هؤلاء النادرين، بل لعله الأبرز بينهم. لم يكن مجرد صحفي يدون الأخبار، كان معمارياً للوعي، وصائغاً للسرديات التي تحولت إلى جزء من التاريخ نفسه. امتلك موهبة نادرة جعلت من قلمه سلاحاً أخطر من المدافع، ومن كلماته طاقة تفوق ضجيج الخطب السياسية.

هيكل لم يكن شاهداً على عصره، كان طرفاً أصيلاً في صنعه. كتب فارتجت القصور، وحلل فارتجفت العروش، وصمت فاشتعلت الأسئلة. كان المثقف العضوي الذي حمل هم الأمة في قلبه، وقرأ لحظتها التاريخية بعين المؤرخ وذكاء الاستراتيجي. لذلك صار "مطلوباً حياً وميتاً"، يخشاه الساسة ويتبعه القراء.

هيكل، مطلوب حياً وميتاً

قبل أيام، وبينما كنت أقلب أرشيفاً قديماً، وقعت عيناي على صورة بالأبيض والأسود لمحمد حسنين هيكل. كان واقفاً بظهر منتصب كالأمراء، عيناه الثاقبتان تشقان الزمن وتصلان إلى حيث نقف نحن اليوم. توقفت أمام الصورة، وأدركت أن السؤال الأكبر ليس: من كان هيكل؟ بل: ماذا بقي منه في زمن لم يعد فيه للصحفيين سوى ظلال باهتة من نجوم غابت؟

العبارة التي التصقت به: هيكل مطلوب حياً وميتاً"، ليست مجرد وصف صحفي عابر، بل شهادة تاريخية. لم يطلب الأحياء إلا من خشي الناس بأسهم، ولم يطلب الأموات إلا من خلدتهم أفكارهم. وفي ذلك يكمن سر هيكل: رجل ظل مصدر خوف وإلهام في آن واحد، حتى بعد غيابه.

بين النبذ والتأليه

في الثقافة العربية، ثمة مفارقة صارخة: العظماء ينبذون في حياتهم، ثم يؤلهون بعد رحيلهم. وهيكل المثال الأبرز لهذه القاعدة. عاش مطارداً، محاصراً، متهماً بكل التناقضات: ناصري الهوى، ساداتي الولاء، خصماً للسلطة، ومرآة لها في الوقت ذاته. لكن هذا كله لم يمنعه من أن يهز عروش الملوك والرؤساء بكلماته وحدها.

الجواب عن سر تأثيره يكمن في فهمه العميق لآليات الوعي الجمعي. هيكل لم يكن ناقلاً للأخبار، بل صانعاً للمعنى. كان يدرك أن الكلمة حين تصاغ بدقة تصبح قادرة على إشعال الثورات. ولذا قال يوماً: " الكلمة هي الجندي المجهول في معركة الوعي".

المثقف العضوي

خلافاً للكثير من مثقفي النخبة الذين اكتفوا بالنقد من أبراجهم العاجية، كان هيكل مثقفاً عضوياً بالمعنى الجرامشي. يعيش هموم شعبه، وينتقد الداخل كما ينتقد الخارج. آمن أن التحرر من الاستعمار الخارجي يبدأ أولاً بتحرير الداخل من استبداده. وكان يكرر: "دور المثقف أن يكون ضمير الأمة، لا بوقاً للسلطة".

وهذا ما جعل الناس ينظرون إليه بوصفه صوتاً جمعياً، لا مجرد قلم فردي. فالصحفي عنده ليس شاهداً صامتاً على الأحداث، هو طرف فاعل في صناعتها.

سيد السرديات وعبقري التحليلات

هل ما زالت تحليلاته صالحة اليوم؟ نعم، لأنها لم تكن انفعالات آنية، كانت قراءات عميقة لبنية التاريخ والسياسة. تحليله للصراع العربي–الإسرائيلي، أو للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، ما زال يقرأ كأنه كتب بالأمس. في كتابه "ملفات السويس" (1957) مثلاً، قدم رؤية مبكرة لطبيعة التدخل الغربي في المنطقة، وهي رؤية أثبتت السنوات صدقها.

هيكل لم يكن مجرد صحفي كبير، كان سيد السردية العربية. فهم أن السلطة الحقيقية ليست فيمن يصنع الخبر، لكن فيمن يروي الحكاية. بقدرته على السرد، كان يصوغ الوعي الجمعي، ويحرك الرأي العام، حتى تتحول كلماته إلى قرارات وسياسات.

براعته تكمن فيما يتركه بين السطور. كان يتقن فن "المسكوت عنه"، يلمح ولا يصرح، يترك للقارئ متعة الاكتشاف. وهنا يكمن ذكاؤه: يجعل الفكرة تنمو في عقل القارئ حتى يظن أنه صاحبها.

ظاهرة خارقة للعصور

لا يمكن فهم ظاهرة هيكل من دون تحليل علاقته المعقدة بالسلطة. عاصر ملكين وسبعة رؤساء، من فاروق إلى السيسي، لكن ذروة تأثيره كانت في عصر عبد الناصر. قال أنيس منصور يوماً: "عبد الناصر من اختراع هيكل"، وهي عبارة تلخص شراكة سياسية وفكرية نادرة. كان هيكل "عقل ناصر" الاستراتيجي، وصاغ معه الخطاب القومي.

لكن ولاؤه لم يكن أعمى. كتب مقالات انتقد فيها المخابرات وأجهزة الدولة في زمن ناصر. ومع السادات، بدأ مؤيداً متحمساً، وكتب عنه أنه "قائد تاريخي لشعبه"، قبل أن ينقلب الخلاف بينهما إلى مواجهة حادة انتهت بطرده من الأهرام. عندها قال عبارته الشهيرة : "الرئيس يملك أن يقرر إخراجي من الأهرام، أما أين أذهب بعد ذلك فهذا قراري وحدي".

حضور أقوى في الغياب

في سنوات "اغتياله المهني"، حين مُنع من الكتابة، تحول من كاتب إلى فكرة. صار وجوده من خلال غيابه أقوى من حضور أي صحفي آخر. أي تصريح له كان حدثاً، وأي مقال عنه يتحول إلى مادة رئيسية. وهنا برز الدرس الأهم: أن الكلمة حين تمنع تكتسب قوة أكبر، وأن الفكرة حين تُطارد تتحول إلى نار لا تنطفئ.

كان هيكل يرى الصحافة بوصفها كتابة للتاريخ "في لحظة وقوعه". في كتابه "إيران فوق بركان" (1951) استشرف تحولات طهران قبل الثورة، وفي كتابه "خريف الغضب" (1983) قدم تشريحاً نادراً لمرحلة السادات وصراعاتها الداخلية والخارجية.

إرث عسير المنال

يمكن تلخيص إرثه في أربعة أبعاد: أنه الصحفي الذي قاد الأهرام وحولها إلى مدرسة. وهو المفكر الذي أسس مراكز الدراسات الاستراتيجية. كما أنه المؤرخ الذي دون تاريخ مصر عبر أكثر من أربعين كتاباً. ثم هو المحلل الذي حاور شخصيات القرن العشرين من أينشتاين إلى الخميني.

لقد رفض هيكل الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية قائلاً: "رموز التكريم للصحفي هي قراؤه لا الجامعات". بهذا المعنى، كان صحفياً للجماهير، لا للنخب وحدها.

ومن إرثه المعرفي والفكري والصحفي يمكن استخلاص دروس بالغة الأهمية: أولها: أهمية الاستقلال الفكري : رغم قربه من السلطة، لم يكن بوقاً لها. وثانيها: العمق المعرفي: جمع بين الصحافة والبحث التاريخي .وثالثها: الجرأة الأخلاقية : كتب في المسكوت عنه، دون أن يفقد لياقته الأدبية. رابعاً: الشعبية: جعل من الصحافة خطاباً للجماهير.

بها المعني قال إدوارد سعيد عن الصحفي المثالي: "هو المؤرخ والمفكر في آن واحد"، وهي صفة تنطبق على هيكل بأوضح صورة.

هل يتكرر هيكل؟

هل يمكن أن يظهر هيكل جديد في زمن الصحافة الرقمية؟ الأغلب لا. فقد كان ابن ظرف تاريخي استثنائي: صعود الصحافة الورقية، الأنظمة الثورية، وصراعات الحرب الباردة. ومع ذلك، فإن دروسه تبقى خالدة: أن الصحفي يجب أن يكون صاحب مشروع، رؤية، ورسالة.

هيكل لم يكن شخصاً فحسب، بل مدرسة متكاملة. مثل كل المدارس العظيمة، قد يختلف تلاميذها عنها، لكنهم لن يستطيعوا إنكار فضلها. ربما لن يأتي "هيكل آخر"، فالعظماء لا يتكررون، لكن آثارهم تبقى منارات للأجيال.

هيكل هو ذلك الصحفي الذي علمنا أن الكلمة يمكن أن تكون أقوى من المدفع. رحل الأستاذ، لكن دروسه باقية. ومهما حاولت "النملة أن تحجب الشمس"، كما كتب يوماً، فإن نوره سيظل ممتداً.

قد لا يعود هيكل بشخصه، لكن يمكن أن يعاد إنتاجه في وعينا الصحفي إذا استلهمنا جوهر تجربته: شجاعة الكلمة، عمق الرؤية، وصدق الانتماء. إن الوسط الصحفي اليوم، الغارق في ضجيج السرعة وسطوة الصورة، يحتاج إلى من يوقظ فيه روح هيكل: صحفي لا يكتفي بالنقل بل ينسج المعنى، لا يلهث خلف الحدث بل يقرأ جذوره. هيكل الجديد ليس نسخة من رجل رحل، بل فكرة متجددة: أن الكلمة إذا صيغت بضمير الأمة، عادت لتصنع التاريخ من جديد، وتكتب حاضرنا بمداد لا يزول.