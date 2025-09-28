مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح غزة

استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، طائرة من دولة الكويت، اليوم الأحد، تحمل مساعدات غذائية متنوعة لصالح الفلسطنيين أهالي قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول بالمطار- في بيان اليوم- إن الطائرة تعد رقم 14 التابعة للجسر الكويتي الثاني لإغاثة الاشقاء الفلسطينيين في غزة، موضحا أنها محملة بـ 10 أطنان من السلال الغذائية المقدمة من "مبرة العوازم الخيرية الكويتية" لصالح قطاع غزة.

وأضاف المصدر أن المساعدات الكويتية ضمن حملة "فزعة لغزة" بتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي والتعاون مع وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وأشار المصدر إلى أنه جرى تفريغ شحنة الطائرة، ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش؛ تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

يذكر أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بلغ 1037 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبيةومنظمات إقليمية ودولية، حملت أكثر من 27 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، مقدمة من 53 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية.