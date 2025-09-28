قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة
منافس جديد لـ واتساب يظهر في الهند.. ما هو تطبيق أراتاي؟
هل عليها ذنب؟.. الإفتاء: تأخير صلاة العشاء لقبل الفجر يخرجها من وقت الأداء
برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة جسدت ثوابت الدولة تجاه فلسطين
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان عددًا من المشروعات الرقمية
القمة 131 بين الأهلي والزمالك.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
هل يكون شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح غزة
أول تعاملات الأسبوع .. سعر الدولار الآن في مصر الأحد 28 سبتمبر 2025
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير وتعزيز صناعة السيارات الكهربائية
لطلاب أولى ثانوي| خطوات الدخول على منصة “كيريو” المخصصة لمادة البرمجة
باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

ماريان جرجس تكتب: رسائل الحرب والسلام

د. ماريان جرجس
د. ماريان جرجس
د. ماريان جرجس

"إن أقوي المحاربين هما الصبر والوقت "  هذا ما كتبه ليو تولستوى في كتابه " الحرب والسلام " عام 1865 ،  تذكرت هذه الجملة من كتابه عندما استمعت إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى في زيارته للأكاديمية العسكرية ، عندما يتحدث عن كافة القضايا والأمور بصبر وهدوء وثبات وتركيز وفى معرض حديثه تتشكل ملامح الدولة المصرية القائمة اليوم ، والتي تتسم بمواقفها الهادئة الصبورة في الشدائد والحكيمة والرزينة .
تحدث في كثير من الأمور ووجه العديد من الرسائل القوية للداخل والخارج - كعادته - يمدح ويثنى على الشعب المصري ،  وعلى انتصاره في معركة الوعي ، ويمتدح ذلك القدر من الوعي الذي بات لدي الشعب المصري والذي هو بمثابة الحصن المنيع واللقاح المستدام ضد أي محاولات آثمة لتفكيك الدول  كما ثمن على قيمة المواطن المصري قائلا:-
" أوعوا تغفلوا قيمتكم "
كما ذكر الخسارة المادية التي وقعت على إيرادات قناة السويس والتي بلغت 9 مليار دولار اثر الصراع الدائر في المنطقة ولكن في ذات الوقت ، استشهد بكثير من الدول التي استطاعت تجاوز المحن والظروف الصعبة وأصبحت أفضل من السابق  وهي رسالة في منتهي الشفافية للداخل ورسالة قوية للخارج بأننا سنستطيع تعويض تلك الخسارة .
كما تحدث عن كليه الطب العسكري ، التي يختار المدنيون الدراسة فيها فضلا عن كليات الخارج لأنهم على يقين أنهم لن يتلقوا التعليم فحسب بل أيضًا الرعاية والحماية مما يدل على ثقة المواطن المصري في المؤسسة العسكرية علميًا ومعنويًا وان المؤسسة تحظى بمكانة قوية في وجدان الشعب المصري وثقل عالٍ.
أمّا عن القضية الفلسطينية  ، فعندما تحدث الرئيس عنها بذلك الهدوء المعهود في كلماته ، استعرض زاوية جديدة عن القضية وفتح نافذة هادئة على ساحة مشتعلة بالنيران ومتأججة بالصراعات ، وكأننا نظر للقضية من شرفة عالية هادئة ، حيث أوضح أن الجيش المصري لن ينجر ولن يدخل صراعًا عسكريًا ، يهدد الأمن المصري والاقتصاد المصري لمجرد استفزاز عسكري لن يفيد الأشقاء الفلسطينيين ، على العكس فقطاع غزة لن يستفاد شيئًا من اتساع رقعة الصراع غرب حدوده بل استقرار الحدود المصرية يساعد أشقاءنا في إيصال المساعدات و حصد المزيد من المكتسبات السياسية والدبلوماسية ، كما نمّت كلماته عن دراسات مصرية قوية وعميقة عن القضية الفلسطينية جغرافيًا وأمنيًا وجيوسياسيا وكأن على الطاولة المصرية مجلدات بها أقوي الدراسات عن القطاع والتحديات والمعابر، وكأن مصر استذكرت جيدًا كل ما يخص القضية ، وما يحدث هناك كما أكد أن ما يحدث أمام السفارات المصرية لن يجُدي ، فموقف مصر تجاه القضية واضح وحكيم وهادئ لا ينساق وراء أي استفزاز ، ولكنه موقف نشط وقوي وفعّال بل يعطى أقصي استفادة للقضية الفلسطينية بذلك التوازن الصعب الذي تحققه الدولة المصرية .
فخطابات الرئيس السيسى دومًا تتسم بالهدوء والصبر على الشدائد والشفافية والرسائل القوية وصبغة تشجيعية تحفيزية للشعب المصري

الصبر الوقت الحرب والسلام الرئيس عبد الفتاح السيسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

ترشيحاتنا

لبلبة تشارك في جولة تفقدية لراعي مصر

لبلبة تشارك "راعي مصر" في جولة إنسانية بالمنيا لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

جامعة سوهاج

طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يفتتحون العام الدراسي باحتفالية مهيبة

نائب رئيس المصري .. المجلس فى انعقاد دائم مع رئيسه رغم وجوده خارج البلاد

نائب رئيس المصري .. المجلس فى انعقاد دائم مع رئيسه رغم وجوده خارج البلاد

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

إسرائيل والتحذيرات المصرية

كلمة عبدالعاطي تشعل الجدل في إسرائيل.. وصحف عبرية ترصد تحذيرات مصر

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: فلسطين والاعتراف الدولي بعد 7 أكتوبر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بسوسنس الأول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تنمية الثروة السمكية في مصر ودورها في تحقيق الأمن الغذائي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: رسائل الحرب والسلام

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: شعائرنا الدينية من العادة إلى العبادة

المزيد