ممثل كندا بالأمم المتحدة: دور مصر محوري دوليًا.. ونتعاون مع القاهرة لدفع مسار السلام

أكد بوب راي، الممثل الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة، أن مصر تلعب دورًا محوريًا وتاريخيًا في القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا الدور يحظى باحترام كبير على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال راي، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "الدور المصري كان مهمًا للغاية منذ بدايات الصراع، بالعودة إلى عامي 1947 و1948، وحتى اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، والذي شكل خطوة كبيرة في تاريخ المنطقة".

وأضاف: "في ظل الوضع الكارثي في غزة، هناك حاجة ماسة إلى إدخال الدعم الإنساني، والتعامل مع الأزمة بشكل عاجل، ليس فقط في غزة بل في الضفة الغربية أيضًا، ومصر في هذا السياق شريك أساسي وفاعل".

وأشار إلى أن مصر لا تكتفي بالدور العلني، بل تلعب أدوارًا دبلوماسية مهمة خلف الكواليس، مؤكدًا أن "الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة للوصول إلى حلول حقيقية، وقد أجرينا نقاشات بنّاءة في العاصمة القاهرة، ونواصل العمل مع مصر كشريك مهم في مسار السلام".

وأشاد راي بدور السفير المصري في نيويورك، قائلاً: "يقوم بعمل رائع هنا في الأمم المتحدة، وكان له دور واضح في دعم النقاشات حول السلام والاستقرار في المنطقة".

وختم بالإشارة إلى عمق العلاقات التاريخية بين كندا ومصر، قائلًا: "حتى في أصعب اللحظات، مثل أزمة قناة السويس عام 1956، كان هناك تواصل وثيق بين بلدينا، في ظل قيادة رئيس الوزراء الكندي آنذاك لستر بيرسون، ونحن مستمرون في هذا النهج لدعم الاستقرار الإقليمي".