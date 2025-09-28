قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة
منافس جديد لـ واتساب يظهر في الهند.. ما هو تطبيق أراتاي؟
هل عليها ذنب؟.. الإفتاء: تأخير صلاة العشاء لقبل الفجر يخرجها من وقت الأداء
برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة جسدت ثوابت الدولة تجاه فلسطين
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان عددًا من المشروعات الرقمية
القمة 131 بين الأهلي والزمالك.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
هل يكون شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح غزة
أول تعاملات الأسبوع .. سعر الدولار الآن في مصر الأحد 28 سبتمبر 2025
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير وتعزيز صناعة السيارات الكهربائية
لطلاب أولى ثانوي| خطوات الدخول على منصة “كيريو” المخصصة لمادة البرمجة
باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ممثل كندا بالأمم المتحدة: دور مصر محوري دوليًا.. ونتعاون مع القاهرة لدفع مسار السلام

بوب راي
بوب راي
علي مكي

أكد بوب راي، الممثل الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة، أن مصر تلعب دورًا محوريًا وتاريخيًا في القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا الدور يحظى باحترام كبير على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال راي، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "الدور المصري كان مهمًا للغاية منذ بدايات الصراع، بالعودة إلى عامي 1947 و1948، وحتى اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، والذي شكل خطوة كبيرة في تاريخ المنطقة".

وأضاف: "في ظل الوضع الكارثي في غزة، هناك حاجة ماسة إلى إدخال الدعم الإنساني، والتعامل مع الأزمة بشكل عاجل، ليس فقط في غزة بل في الضفة الغربية أيضًا، ومصر في هذا السياق شريك أساسي وفاعل".

وأشار إلى أن مصر لا تكتفي بالدور العلني، بل تلعب أدوارًا دبلوماسية مهمة خلف الكواليس، مؤكدًا أن "الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة للوصول إلى حلول حقيقية، وقد أجرينا نقاشات بنّاءة في العاصمة القاهرة، ونواصل العمل مع مصر كشريك مهم في مسار السلام".

وأشاد راي بدور السفير المصري في نيويورك، قائلاً: "يقوم بعمل رائع هنا في الأمم المتحدة، وكان له دور واضح في دعم النقاشات حول السلام والاستقرار في المنطقة".

وختم بالإشارة إلى عمق العلاقات التاريخية بين كندا ومصر، قائلًا: "حتى في أصعب اللحظات، مثل أزمة قناة السويس عام 1956، كان هناك تواصل وثيق بين بلدينا، في ظل قيادة رئيس الوزراء الكندي آنذاك لستر بيرسون، ونحن مستمرون في هذا النهج لدعم الاستقرار الإقليمي".

الأمم المتحدة كندا مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

مسلسل لينك

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين تثير الجدل بجمالها وأناقتها عبر إنستجرام | شاهد

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: فلسطين والاعتراف الدولي بعد 7 أكتوبر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بسوسنس الأول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تنمية الثروة السمكية في مصر ودورها في تحقيق الأمن الغذائي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: رسائل الحرب والسلام

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: شعائرنا الدينية من العادة إلى العبادة

المزيد