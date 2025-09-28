مدير مركز أبحاث بجامعة عين شمس يعرض تجربة مصر في مكافحة السرطان بالأمم المتحدة

شارك الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، ورئيس الجمعية المصرية للأورام، ومدير مركز الأبحاث بجامعة عين شمس (مَصري)، ضمن الوفد الرسمي المصري في المحادثات المصاحبة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك (22 – 25 سبتمبر 2025)، للمساهمة في الحلول الشاملة والمستقبلية في القضاء علي السرطان خصوصًا في البلاد قليلة ومتوسطة الدخل وذات الكثافة السكانية العالية ..

وعرض رؤية مصر وانجازاتها في مكافحة سرطان الثدي ووصولها كأول دولة تحقق مؤشرات الأداء الثلاثة التي تؤدي الى تقليل الوفيات من سرطان الثدي بنسبة ٤٠% في سنة ٢٠٤٠ وكذلك الحلول العلمية والرقمية المبتكرة واستخدام الذكاء الاصطناعى والمعلومات الضخمة في توقع حدوث السرطانات ورسم الآليات لمنع حدوثها في اجتماع عالمي رفيع المستوى بجانب قيادات مرموقة.

وأكدت المناقشات متعددة التخصصات على الحاجة الملحة لتوحيد الجهود من أجل صحة المرأة عالميًا، وردم الفجوات، وضمان العدالة في الحصول على خدمات رعاية سرطان الثدي ومتابعة النتائج.

كما مثل مصر في اجتماعات السيطرة على السرطان الدولية، التي نظمها التحالف الدولي لمرضى السرطان (ICPC) بالتعاون مع الأمم المتحدة في مقرها الرئيسي وحضور رئيسة الوكالة الدولية لأبحاث السرطان( IARC) د.اليزابيث فيدرباس.

وعرض الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة السرطان المبنية على ركائز مبادرة منظمة الصحة العالمية لمكافحة السرطان (WHO GCBI)وكيف نجح النموذج المصري في تحقيق أهدافه وتحسين نتائج المرضى، مما يجعله تجربة ملهمة يمكن الاستفادة منها عالميًا.

وأكدت هذه الاجتماعات أن التقدم العالمي في مواجهة السرطان يتطلب الابتكار والبحث العلمي والتعاون والتضامن والعدالة ورؤية مشتركة، مع الاستفادة من التقدم العلمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، إلى جانب السياسات الجريئة، والشراكات الفعّالة، والتمويل المستدام لضمان العدالة في الوصول إلى العلاج، خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

واختُتم الأسبوع بـحضور الفعالية الجانبية المشتركة بين التحالف الدولي للسرطان (ICC) والجمعية الأمريكية لطب الأورام السريري (ASCO) تحت عنوان "سد فجوة الوصول إلى رعاية مرضى السرطان".

وشارك في الفعالية قادة بارزون منهم:

إليزابيث أ. ميتندورف – الرئيسة المنتخبة للجمعية الأمريكية لطب الأورام السريري

كارين سالتسر – الرئيسة التنفيذية لشركة بلومبرغ ميديا

فيليسيا كناول– مديرة مركز الصحة العالمية بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس والأميرة دينا مرعد و غيرهم من وزراء الصحة، وسفراء، وأطباء أورام، وقادة الصحة العالمية لمناقشة الأولويات العاجلة للعمل، والحلول التمويلية المبتكرة، والمبادرات الجريئة لتعزيز العدالة في رعاية مرضى السرطان.

وقد سلطت المناقشات الضوء على أهمية الكشف المبكر، وأولوية أمراض السرطان لدى النساء، ونماذج التمويل المستدام، مؤكدةً المسؤولية المشتركة لتسريع التقدم وضمان عدم تهميش أي مريض.

و في مشاركته أكد د هشام الغزالى أن مصر ملتزمة بشكل كامل بالعمل مع الشركاء الدوليين، وصناع القرار، والمؤسسات العالمية لتسريع التقدم وبناء مستقبل تتحقق فيه العدالة وتحسّن فيه نتائج رعاية مرضى السرطان للجميع.