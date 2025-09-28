قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

ممثل كندا بالأمم المتحدة: اعترافنا بفلسطين يعكس سيادتنا ولا علاقة له بموقف واشنطن أو ملفات أمريكية داخلية

بوب راي
بوب راي
علي مكي

أكد بوب راي، الممثل الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة، أن قرار اعتراف كندا بدولة فلسطين لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالمواقف الأمريكية الداخلية، خاصة في ظل رفض الولايات المتحدة الرسمي للاعتراف بفلسطين.

وفي مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح راي أن الاعتراف الفلسطيني يعكس "دعم كندا لسيادتها وحقها في تحديد مصيرها"، مشددًا على أن الموقف الكندي نابع من سياسة مستقلة ومتضامنة مع حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يعكس أي حسابات سياسية متعلقة بالولايات المتحدة أو سياساتها.

وأضاف رداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك مكاسب سياسية متوقعة لكندا من هذا الاعتراف، قائلاً: "لا أرى أي علاقة بين الأمرين، مع كامل الاحترام للجميع"، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمال ضم كندا كولاية أمريكية تحت مسمى "الولاية 51" كانت مجرد آراء شخصية، مؤكداً أن كندا ترفض مثل هذه التصريحات ولا تراها جدية.

الأمم المتحدة فلسطين أمريكا

