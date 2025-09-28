قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي مع المصريين العاملين في الأمم المتحدة بنيويورك
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع المصريين العاملين في الأمم المتحدة بنيويورك على هامش المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أعرب الدكتور بدر عبد العاطي خلال اللقاء عن اعتزازه بالدور المتميز الذي يضطلع به الكوادر المصرية في مختلف أجهزة الأمم المتحدة، مؤكداً أن ما يقدمونه من إسهامات ملموسة يعكس كفاءة العنصر البشري المصري.

تناول السيد الوزير جهود الدولة المصرية لدعم الحضور المصري في المحافل الدولية، وتشجيع الكفاءات على الانخراط في العمل الأممي، مؤكداً الحرص على دعم الكفاءات المصرية باعتبارهم جزءاً أصيلاً من قوة مصر الناعمة وصورتها المشرفة في الخارج.

وحث الدكتور بدر عبد العاطي المصريين العاملين في الأمم المتحدة على مواصلة الالتزام بالمهنية التي تليق باسم مصر ومكانتها الدولية، وتتوافق مع المبادئ والأهداف السامية التي يتولى النظام الدولي تنفيذها والعمل على تحقيقها.

الفرق بين الكيس الدهني والورم .. كيف تميّز بينهما؟

