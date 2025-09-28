قاعة شبه فارغة .. 77 دولة تقاطع خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة

أفاد تحقيق صحفي إسرائيلي بأن 77 دولة قاطعت خطاب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ما أسفر عن إلقائه كلمته أمام قاعة شبه خالية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن التحقق من قائمة الدول التي انسحبت من القاعة أثناء الخطاب أظهر أن جميع دول الجوار الأربع لإسرائيل، إلى جانب المملكة العربية السعودية، كانت من بين المقاطعين.

قائمة الدول التي قاطعت خطاب نتنياهو:

تشمل قائمة الدول الـ77 التي انسحبت أثناء الخطاب كلاً من:مصر

، تركمانستان، اليمن، توفالو، بنما، السنغال، فلسطين، السودان، تونس، تركيا، فنزويلا، أنتيغوا وباربودا، بليز، الكونغو، عُمان، قطر، السعودية، تونغا، أوزبكستان، أنغولا، بربادوس، كولومبيا، جزر القمر، دومينيكا، جيبوتي، مقدونيا الشمالية، سان مارينو، جنوب أفريقيا، الصومال، الجزائر، بنغلاديش، بروناي دار السلام، البرازيل، تشيلي، جمهورية الكونغو، لبنان، ليبيريا، إريتريا، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، ليبيا، موريتانيا، الأردن، نيكاراغوا، مدغشقر، النيجر، بيرو، سانت لوسيا، سلوفينيا، أفغانستان، جزر البهاما، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، كوريا الشمالية، إيسواتيني، سوريا، أوغندا، باكستان، ليسوتو، بوليفيا، إسبانيا، كوبا، غينيا الاستوائية، إيران، قيرغيزستان، العراق، موزمبيق، ميانمار، أيرلندا، جزر المالديف، إندونيسيا، الكويت، ناميبيا، ماليزيا، غيانا، وكينيا.