أول تعاملات الأسبوع .. سعر الدولار الآن في مصر الأحد 28 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن .. يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات الأحد 28 سبتمبر 2025، استقرارًا، إذ سجل في البنك الأهلي المصري نحو 48.20 جنيه للبيع، و48.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

- 48.19 جنيه للبيع.

- 48.05 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 48.20 جنيه للبيع.

- 48.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

- 48.20 جنيه للبيع.

- 48.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

- 48.20 جنيه للبيع.

- 48.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

- 48.19 جنيه للبيع.

- 48.09 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

- 48.17 جنيه للبيع.

- 48.07 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

- 48.17 جنيه للبيع.

- 48.07 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

- 48.17 جنيه للبيع.

- 48.07 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

- 48.17 جنيه للبيع.

- 48.07 جنيه للشراء.