ممثل كندا بالأمم المتحدة: نعمل مع مصر والحلفاء لتحقيق السلام بالمنطقة

أكد ممثل كندا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بوب راي، أن بلاده تعمل مع مصر والحلفاء لتحقيق السلام، منوها بدور مصر المحوري في المنطقة.



وأعرب السفير بوب راي - في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم - عن الأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وتدفق الدعم الإنساني إلى غزة، مؤكدا أهمية حل الدولتين.



وأشار إلى أن الدولة الفلسطينية ضرورية لإيصال صوت الشعب الفلسطيني، موضحا أن اعتراف بلاده بدولة فلسطين جاء ردا على رفض الحكومة الإسرائيلية لحل الدولتين، مشددا على أن كندا ثابتة على قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

