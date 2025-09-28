البحث العلمي تعلن عن الندوة البحثية للمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA).. تفاصيل المشاركة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية مع المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA)، الأكاديمية عن عقد الندوة البحثية بعنوان:

“البيئات المبنية من أجل كوكب أكثر برودة: مسارات التوسع الحضري المستدام لعالم 2075”.

وذلك بالتعاون مع مجلس البحوث الفنلندي وجامعة آلتو، يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، حيث تكون المشاركة: افتراضيًا أو حضوريًا.

وتهدف الندوة إلى استكشاف استراتيجيات النمو الحضري المراعية للمناخ، بمشاركة خبراء بارزين في العلوم والسياسات والصناعة، مع التركيز على كيفية مساهمة التعاون المبتكر متعدد التخصصات والدولي في تحويل التحضر إلى محرك رئيسي لتحقيق الاستدامة.

