من مونتريال .. مصر والإمارات تعززان التعاون في مجال الطيران لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
نائب الرئيس الأمريكي يكشف من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟
مفاجأة.. بعد أنباء اتفاقه مع الأهلي| توماسبيرج يقترب من تدريب ناد بولندي
ترامب: لدينا فرصة لتحقيق شيء عظيم بالشرق الأوسط
نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي.. تفاصيل صادمة
أسهل طريقة لـ تحديث بطاقة التموين 2025 .. رابط مباشر
بالأسماء .. نتيجة المقبولين في معهد تمريض الأزهر بالمستشفى التخصصي
مفاجأة بشأن أحمد عبد القادر في الأهلي.. تفاصيل
البحث العلمي: فرصة ذهبية لشباب الباحثين في مجال المعلوماتية الحيوية
وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن
سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان
أهلي بنغازي الليبي يتعاقد مع طارق مصطفى لتولي تدريب الفريق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البحث العلمي تعلن عن الندوة البحثية للمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA).. تفاصيل المشاركة

البحث العلمي
البحث العلمي
نهلة الشربيني

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية مع المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA)، الأكاديمية عن عقد الندوة البحثية بعنوان:

 “البيئات المبنية من أجل كوكب أكثر برودة: مسارات التوسع الحضري المستدام لعالم 2075”.

وذلك بالتعاون مع مجلس البحوث الفنلندي وجامعة آلتو، يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، حيث تكون المشاركة: افتراضيًا أو حضوريًا.

وتهدف الندوة إلى استكشاف استراتيجيات النمو الحضري المراعية للمناخ، بمشاركة خبراء بارزين في العلوم والسياسات والصناعة، مع التركيز على كيفية مساهمة التعاون المبتكر متعدد التخصصات والدولي في تحويل التحضر إلى محرك رئيسي لتحقيق الاستدامة.

 وللمزيد من المعلومات:

https://www.aalto.fi/en/events/built-environments-for-a-cooler-planet-sustainable-urbanization-pathways-for-the-world-of-2075

وللتسجيل في الندوة:

https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/94f08985-309a-4673-93e0-ecedd5344944?displayId=Fin3411978

