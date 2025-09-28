التدخل السريع بوزارة التضامن يتعامل مع 162 بلاغا خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر لكبار وأطفال بلا مأوى وحالات إنسانية

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي وفرقه بالمحافظات بالتعامل مع عدد من الاستغاثات الواردة للوزارة بشأن عدد من الحالات للكبار والأطفال بلا مأوى وللمرأة المعنفة وأطفالها والحالات الإنسانية في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى الشكاوي الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وصفحات التواصل الاجتماعي ومنصات الإبلاغ المختلفة للوزارة.

وقد بلغ عدد البلاغات التي تعامل معها التدخل السريع خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري ما يقرب من 162 بلاغًا متنوعا ما بين 77 لحالات كبار بلا مأوى و 43 لحالات أطفال بلا مأوى و 10 حالات للمرأة المعنفة وأطفالها وبدون و 32 حالة إنسانية في محافظات الجمهورية.

وتعامل فريق التدخل السريع المركزي مع عدة بلاغات منها وجود طفلة تبلغ من العمر 17 عاما تركت والديها نتيجة خلافات أسرية وعدم استكمال تعليمها، وانتقلت للإقامة مع إحدى أقاربها، والذين رفضوا بعد ذلك استمرار إقامتها معهم، وعليه تم استقبال الطفلة بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لحمايتها من خطر وجودها بالشارع .

وفي محافظة المنيا تعامل فريق التدخل السريع المحلي بالمنيا مع عدة بلاغات منها وجود طفل من ذوي الإعاقة البصرية يعمل فى إحدى ورش صناعة الحديد لمساعدة نفسه وتحدي إعاقته وعليه توجه الفريق لمكان تواجد الطفل بمحل إقامته مع أسرته، وأجرى الفريق دراسة حالة للطفل وأسرته، وتبين أنه يدعي "ش .م . ب " ويبلغ من 13 عاما ، وهو من ذوى الإعاقة البصرية، ويتقاضى "كرامة"، ويعمل فى ورشة لصناعه الحديد، وأنه تدرب وتم تأهيله على هذه المهنة منذ صغره ويجيد العمل بها،

وعليه تم توجيه وتعهد الأسرة للحفاظ على الطفل من تعرضه للخطر بممارسة هذة المهنة، كما تم توجيه الأسرة لإدراج الطفل وحصوله على بطاقه الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التنسيق من قبل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا مع إحدى الجمعيات الأهلية لرفع كفاءة منزل الأسرة .

وفى محافظة الشرقية تعامل فريق التدخل السريع المحلى بالشرقية مع عده بلاغات منها بلاغ مسنة وتدعى "ح. م .ل"، وهى فى العقد السادس من عمرها وتعاني من حالة مرضية حرجة مصابة " بداء الفيل والسمنة المفرطة" منذ 12 عاما ،وليس لها علاج جراحي، وعليه توجه الفريق لمكان تواجدها، وأجرى دراسة حالة لها للتعرف على ظروفها واحتياجاتها، حيث تبين أنها أرملة ولديها خمس فتيات متزوجات، ويقيم معها ابنها وتحصل على "كرامة"، وتم التنسيق مع الجمعيات الأهلية، حيث تم توفير مراتب هوائية خاصة ومنحها كرتونة مواد غذائية وصرف مبلغ مالى فوري، وكذلك جارى صرف مبلغ شهرى لمساعدتها في شراء العلاج الشهري .

وفى محافظة الدقهلية تعامل فريق التدخل السريع المحلي بالدقهلية مع عدة بلاغات منها بلاغ لمسن ويدعي "م. ش .ع " فى العقد السابع من عمره وغير متزوج ولا يعمل ويعاني من كسور قديمة، وأصبح غير قادر على العمل والحركة، ويقوم أهالى القرية برعايته، وعليه تم نقل المسن للمستشفي لتوقيع الكشف الطبي عليه وتم إقناعه واستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية ليلتقي كافة أوجه الرعاية .

وعلى جانب آخر ورد لفريق التدخل السريع المركزي وفرقه المحلية بالمحافظات عدة بلاغات بوجود بعض انتهاكات لسياسة حماية الأطفال داخل بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث تم غلق عدد ٢ دار رعاية للأيتام بالقاهرة، كما تم إجراء عدة تدخلات إدارية وقانونية ضد مؤسسات رعاية اجتماعية أخرى، وفقا لما تم رصده من تجاوزات بالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة.

الجدير بالذكر أنه من ضمن آليات أعضاء فرق التدخل السريع المحلية بالمحافظات الصفة القضائية والتى منحت لبعض منهم بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6263 لسنة 2023 م.

هذا ويقوم فريق التدخل السريع وفرقه المحلية بمحافظات الجمهورية بتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.