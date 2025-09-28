البحث العلمي: فرصة ذهبية لشباب الباحثين في مجال المعلوماتية الحيوية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، من خلال «الشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية» (BioNetMasr) عن فتح باب التقديم لتمويل أفضل المقترحات البحثية المبتكرة في مجال المعلوماتية الحيوية.

وأوضحت أن إجمالي التمويل يصل إلى مليون جنيه مصري، موزّعا على 10 مشروعات بحثية متميزة، لافتى إلى أن هذه الفرصة تأتي تحت شعار “كن جزءًا من الجيل الجديد الذي يقود الابتكار في مجال المعلوماتية الحيوية".

واشارت إلى أن المجالات البحثية، تشمل:

• تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المعلوماتية الحيوية.

• ⁠تحليل الجينوم والبيانات الجينية.

• ⁠الأبحاث المرتبطة بالأمراض الشائعة (الأورام - السكري - أمراض الكبد).

• وأفكار بحثية مبتكرة أخرى.

وأشارت إلى أن فترة التقديم مستمرة حتى 5 أكتوبر 2025، مشيرة إلى أن من يرغب في تقديم فكرته البحثية، يمكنه ذلك عبر البوابة الإلكترونية للشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية، التالي:

http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/?lang=ar