محافظ كفر الشيخ يتابع انتظام العمل بالمركز التكنولوجي بالحامول .. صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الحامول.

جاء ذلك في إطار جولاته الميدانية المتواصلة لمتابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وسعيًا لتعزيز جودة الخدمات المقدمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بحضور السيد حمزة، رئيس مركز ومدينة الحامول، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ كفر الشيخ إلى شرح مفصل من مدير المركز وموظفي الشباك حول طبيعة العمل وآلية استقبال الطلبات، وما يقدمه المركز من خدمات متنوعة تشمل طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، وتراخيص البناء، والمحال التجارية، والإعلانات، إلى جانب عدد من الخدمات والمعاملات الأخرى.

وأكد محافظ كفر الشيخ أهمية تطوير الأداء داخل المراكز التكنولوجية وتبسيط الإجراءات، بما يضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين، موضحًا أن المراكز التكنولوجية تمثل حلقة وصل مهمة بين المواطن والحكومة، وتلعب دورًا محوريًا في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير الوقت والجهد، وتحقيق مبدأ الشفافية في التعاملات.

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة الإسراع في فحص وإنهاء الطلبات المتأخرة، خاصة فيما يتعلق بملفات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات، مع حسن استقبال المواطنين ومعاملتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين، وتقديم الدعم الكامل لهم لإنهاء إجراءاتهم وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بالمراكز التكنولوجية لرفع كفاءتهم، وضمان تقديم خدمات متميزة تواكب التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة في مختلف القطاعات.

وكلف محافظ كفر الشيخ، باستمرار المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية، وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف المراكز والمدن، مشددًا على الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، والحرص على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يقوم بها محافظ كفر الشيخ لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على كفاءة الخدمات المقدمة، وتحقيق رضاء المواطنين.