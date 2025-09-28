قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التكنولوجيا |هواتف آيفون 17 تواجه مشكلات في هذه الخاصية .. سعر الاشتراك في فيسبوك وإنستجرام بدون إعلانات
من مونتريال .. مصر والإمارات تعززان التعاون في مجال الطيران لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
نائب الرئيس الأمريكي يكشف من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟
مفاجأة.. بعد أنباء اتفاقه مع الأهلي| توماسبيرج يقترب من تدريب ناد بولندي
ترامب: لدينا فرصة لتحقيق شيء عظيم بالشرق الأوسط
نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي.. تفاصيل صادمة
أسهل طريقة لـ تحديث بطاقة التموين 2025 .. رابط مباشر
بالأسماء .. نتيجة المقبولين في معهد تمريض الأزهر بالمستشفى التخصصي
مفاجأة بشأن أحمد عبد القادر في الأهلي.. تفاصيل
البحث العلمي: فرصة ذهبية لشباب الباحثين في مجال المعلوماتية الحيوية
وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن
محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع انتظام العمل بالمركز التكنولوجي بالحامول .. صور

محمود زيدان

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الحامول.

جاء ذلك في إطار جولاته الميدانية المتواصلة لمتابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وسعيًا لتعزيز جودة الخدمات المقدمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بحضور السيد حمزة، رئيس مركز ومدينة الحامول، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ كفر الشيخ إلى شرح مفصل من مدير المركز وموظفي الشباك حول طبيعة العمل وآلية استقبال الطلبات، وما يقدمه المركز من خدمات متنوعة تشمل طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، وتراخيص البناء، والمحال التجارية، والإعلانات، إلى جانب عدد من الخدمات والمعاملات الأخرى.

وأكد محافظ كفر الشيخ أهمية تطوير الأداء داخل المراكز التكنولوجية وتبسيط الإجراءات، بما يضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين، موضحًا أن المراكز التكنولوجية تمثل حلقة وصل مهمة بين المواطن والحكومة، وتلعب دورًا محوريًا في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير الوقت والجهد، وتحقيق مبدأ الشفافية في التعاملات.

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة الإسراع في فحص وإنهاء الطلبات المتأخرة، خاصة فيما يتعلق بملفات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات، مع حسن استقبال المواطنين ومعاملتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين، وتقديم الدعم الكامل لهم لإنهاء إجراءاتهم وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بالمراكز التكنولوجية لرفع كفاءتهم، وضمان تقديم خدمات متميزة تواكب التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة في مختلف القطاعات.

وكلف محافظ كفر الشيخ، باستمرار المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية، وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف المراكز والمدن، مشددًا على الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، والحرص على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يقوم بها محافظ كفر الشيخ لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على كفاءة الخدمات المقدمة، وتحقيق رضاء المواطنين.

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

بوب راي

ممثل كندا بالأمم المتحدة: اعترافنا بفلسطين يعكس سيادتنا ولا علاقة له بموقف واشنطن أو ملفات أمريكية داخلية

جمال شعبان

متلازمة القلب المكسور.. جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن حادث عريس أسوان

د الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة

قد تسبب الوفاة.. متحدث الصحة يحذر من الولادة القيصرية ويكشف عن مخاطرها

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

مصطفى لشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: قهوة سادة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتلر المرحلة وحصار اسبرطة

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: التنافس الجيوسياسي في عصر المعلومات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيناء وغزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سيد الكلمة وصانع الوعي

