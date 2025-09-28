قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية الجمع بين الأخذ بالأسباب واليقين بالله.. اعرف الطريقة
مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي
مقتـ.ل شاب على يد 3 عاطلين بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية
زيادة أموالك.. شهادات بنك مصر والأهلي 2025 أفضل الأوعية الادخارية
وزير الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت ولن يستمر أكثر من أسبوعين
خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر
أول تعليق من أحمد السقا بعد حادث تهشم سيارته
بعد وصولها لـ30 جنيها.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم
أحمد موسى يطالب بالتحقيق في شبهة حصول شخص على عدة قطع أراض بمشروع بيت الوطن
البابا تواضروس: نحتاج ثلاثية "التطوع والتبرع والتضرع" لترسيخ ثقافة العطاء
على كرسي متحرك.. حكاية معمرة فلسطينية تتجاوز 100 عام تجتاز طرق الموت هربا من القصف
المدرسين وصلوا والحصص اشتغلت|شاهد حل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا بعد تدخل الوزير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دراسة تفجر مفاجأة عن تناول خل التفاح .. ماذا قالت؟

خل التفاح
خل التفاح
هاجر هانئ

تلقت مزاعم خل التفاح في إنقاص الوزن ضربة قوية بعد أن سحبت المجلة الطبية البريطانية دراسة رئيسية بسبب عيوب في البيانات، وحثت المستهلكين ووسائل الإعلام على التعامل مع صيحات العافية بتشكك وحذر.

في الآونة الأخيرة، تطور خل التفاح من مجرد منتج منزلي إلى منتج مفضل في قطاع الصحة، حيث أشاد به رواد الحميات الغذائية، ومنشئو المحتوى، وخبراء اللياقة البدنية، كطريقة طبيعية وسهلة لفقدان الوزن بسرعة، جميعهم يحملون رسالة واحدة: ملعقة كبيرة من خل التفاح كل صباح تُذيب الدهون، من بين الأبحاث التي دعمت هذه الرواية دراسة سريرية صغيرة أجريت عام ٢٠٢٤ ونُشرت في مجلة BMJ للتغذية والوقاية والصحة، والتي أفادت بأن تناول خل التفاح المخفف يوميًا يُمكن أن يُقلل بشكل كبير من وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

خل التفاح

لكن في 24 سبتمبر 2025، أعلنت المجلة الطبية البريطانية (BMJ) سحب الدراسة، أعقب هذا القرار مراجعة دقيقة أجراها إحصائيون مستقلون، ووجدوا أنه لا يمكن تكرار النتائج، كما وجدوا قيمًا إحصائية غير معقولة، ومخالفات في قواعد البيانات الخام، وعدم تسجيل تجارب سابقة، ونقصًا في الإبلاغ عن المنهجية، يُذكرنا سحب هذه الدراسة بشدة بأن حتى الدراسات الصحية التي تكتسب شعبية قد تُخفي نقاط ضعف جوهرية، وأن على المستهلكين في الواقع توخي الحذر عند النظر إلى أي ادعاء مثير حول فقدان الوزن.

وفي السياق الهندي، حيث يجذب سوق المكملات الغذائية ومنتجات العافية أنواعاً مختلفة من المستهلكين، فإن الدراسة التي تم سحبها واكتسابها شعبية يعني أن التداعيات قد تمتد إلى ما هو أبعد من الأوساط الأكاديمية وقد تؤثر على التصور العام والتدقيق التنظيمي وممارسات التسويق.

يحذر إشعار الانسحاب:

"ورغم أنه من المغري تنبيه القراء إلى وسيلة بسيطة ظاهريًا ومفيدة لإنقاص الوزن، إلا أن نتائج الدراسة غير موثوقة في الوقت الحاضر."

المصدر: timesnownews

خل التفاح إنقاص الوزن كتلة الجسم زيادة الوزن فقدان الوزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

ترشيحاتنا

غدا.. "القومي للسينما" يفتتح موسما جديدا من نادي سينما أوبرا الإسكندرية

القومي للسينما يفتتح موسما جديدا من نادي أوبرا الإسكندرية .. غدا

فيلم اعتصام محمد يحيى

مضرب عن الطعام.. تطورات أزمة المخرج محمد يحيى مع سينما زاوية

صبا مبارك

صبا مبارك: لا تنخدعوا.. السماء كانت كئيبة قبل دقيقتين من هذه الصور

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

إنجي عبدالله وصدمة حياتها

إنجي عبدالله تروي معاناتها مع المرض.. وانفصال وزواج صادم يزيد أزمتها

ايمان عبد اللطيف

بدء توزيع الوجبات المدرسية بالمحافظات.. ومدارس المناطق الأكثر احتياجا "أولوية"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد