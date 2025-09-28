افتتاح المؤتمر الدولي الثالث عشر لكلية الطب البيطري حول الذكاء الاصطناعي

افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، فعاليات المؤتمر الدولي العلمي الثالث عشر لكلية الطب البيطري، والذي يُعقد بمدينة رأس البر تحت عنوان: "تطوير الطب البيطري من خلال الذكاء الاصطناعي: اتجاهات ناشئة وفرص مستقبلية"، بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء البيطريين المصريين.

حضر الجلسة الافتتاحية: الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، والدكتور السعيد عبد الهادي، رئيس جامعة حورس، والدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، والدكتور حاتم الروبي، ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والدكتور حامد محمد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلًا عن وزارة الزراعة، والدكتور أنس راتب السعود، المدير التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور إيهاب كمال ممثلًا عن المجلس الصحي المصري، والدكتور جمال عبد الرحيم سوسة، رئيس لجنة قطاع الدراسات البيطرية بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة بنها السابق، إلى جانب الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها العشماوي، عميدة كلية الطب البيطري ورئيسة المؤتمر، ونخبة من قيادات القوات المسلحة المصرية من الأطباء البيطريين، وممثلي منظمة الصحة الحيوانية ومنظمة الغذاء والزراعة التابعتين للأمم المتحدة، والقيادات الأكاديمية والمهنية العربية والدولية، ورجال الإعلام والصحافة.

رحَّب الدكتور شريف خاطر بالمشاركين من مصر والوطن العربي ودول العالم، موجّهًا الشكر للنقابة العامة للأطباء البيطريين على تعاونها المثمر، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية للتطور في مختلف المجالات، وأن مهنة الطب البيطري ليست مجرد رعاية للحيوان، بل صمام أمان للصحة العامة وضمان للأمن الغذائي.

وأشار إلى اهتمام الجامعة بمجال العلوم البيطرية، انطلاقًا من دوره المحوري في دعم صحة الحيوان والإنسان والبيئة معًا في إطار مفهوم "الصحة الواحدة"، مؤكدًا دور جامعة المنصورة كمنصة رائدة للحوار العلمي وتبادل الخبرات ومكانتها الإقليمية والدولية، كما أكد أن تنظيم هذا المؤتمر الدولي وعقد الملتقى الأول لنقباء العرب وعمداء كليات الطب البيطري على هامشه يمثلان حدثًا علميًّا وتاريخيًّا يعكس ريادة مصر وجامعة المنصورة في دعم وتطوير التعليم البيطري والبحث العلمي على المستويين المحلي والدولي.

ورحّب الدكتور مجدي حسن بالحضور الواسع محليًّا ودوليًّا، موجهًا الشكر والتقدير لجامعة المنصورة على تنظيم فعاليات المؤتمر الدولي، مؤكدًا أن اختيار الذكاء الاصطناعي موضوعًا للمؤتمر يعكس وعيًا بأهمية استشراف المستقبل واستثمار التكنولوجيا الحديثة في خدمة المهنة، وأن المؤتمر يمثل خطوة نحو توحيد الرؤى العربية وتعزيز الشراكات الدولية.

وأشار إلى أن مهنة الطب البيطري تمثل ركيزة أساسية في حماية الثروة الحيوانية وضمان الأمن الغذائي وصحة الإنسان، وأشاد بانعقاد المؤتمر معتبرًا إياه منصة علمية لتبادل الخبرات والمعرفة ودمج الذكاء الاصطناعي في التعليم والممارسة البيطرية بما يعزز مبدأ "الصحة الواحدة".

كما عبّر عن سعادته بانعقاد الملتقى الأول لنقباء العرب على هامش المؤتمر، معتبرًا إياه حدثًا تاريخيًّا يعكس وحدة الصف العربي وتكامل الجهود لمواجهة التحديات.

من جانبه، نقل الدكتور حاتم الروبي تحيات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن انعقاد المؤتمر في مصر بجامعة المنصورة يعكس دورها الرائد في دعم قضايا الصحة الواحدة وتطوير مهنة الطب البيطري عربيًّا، وأوضح أن الجامعة العربية تعمل على وضع سياسات موحدة تعزز الصحة العامة وتدعم نظم الوقاية من الأمراض، مؤكدًا الاهتمام العربي بتبني نهج "الصحة الواحدة" لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الصحي العربي.

وأكَّد الدكتور جمال سوسة دعم اللجنة لجهود تحديث البرامج الأكاديمية والبحثية لتواكب التطورات التكنولوجية، معبرًا عن سعادته بالمشاركة، مشيدًا بحسن التنظيم والجهود المبذولة، وأشار إلى أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة في التعليم والبحث العلمي البيطري، وأن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا جديدة أمام الأطباء البيطريين الشباب ويمنحهم أدوات دقيقة لاتخاذ القرارات الطبية، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل الميداني ورفع جودة الخدمات البيطرية.

كما أكَّد الدكتور حامد الأقنص أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الطب البيطري يمثل إضافة حقيقية لمنظومة الأمن الغذائي في مصر والعالم العربي، وأن الهيئة تضع ضمن أولوياتها تطوير أدوات التشخيص المبكر للأمراض الحيوانية، وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز التكامل بين تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات البيطرية لتطوير المراقبة الوبائية ومكافحة الأمراض الحيوانية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا النهج يسهم في تعزيز قدرات الأطباء البيطريين على اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة، ويضمن توفير بيئة صحية وآمنة للثروة الحيوانية، بما يدعم الأمن الغذائي الوطني ويعزز سلامة المستهلك.

من جانبه، نقل الدكتور أنس راتب تحيات أمين اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، مؤكدًا أهمية تلاقي الجامعات العربية مع نظيراتها الدولية لتبادل الخبرات في البحث والتعليم، مشيرًا إلى دعم اتحاد الجامعات العربية لمثل هذه الفعاليات .

وأوضح الدكتور طارق غلوش أن الجامعة تولي أهمية كبرى لدعم الأبحاث التطبيقية المشتركة بين الكليات والمراكز البحثية، وأن المؤتمر يعد فرصة عملية لتعزيز الشراكات العلمية بين مصر والدول المشاركة، كما أشار إلى قرب افتتاح مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي للبحوث الطبية بجامعة المنصورة، داعيًا الحضور للاستمتاع بمدينة رأس البر كموقع استراتيجي عند التقاء نهر النيل بالبحر المتوسط.

و رحّبت الدكتورة مها العشماوي بجميع المشاركين، مؤكدة أن المؤتمر يمثل منصة لتبادل الخبرات والأفكار وفرصة لتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال الطب البيطري، وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة واعدة لتحسين البحث العلمي والإجراءات البيطرية وإدارة القطيع وزيادة كفاءة الإنتاج، مشيرة إلى اعتماد المؤتمر بـ 18 نقطة من المجلس الصحي المصري لتجديد مزاولة المهنة، كما أشارت إلى أن المؤتمر يتضمن لأول مرة اجتماعًا مشتركًا لعمداء كليات الطب البيطري العرب ونقباء الأطباء البيطريين، يُعقد برعاية جامعة الدول العربية ووزارة الزراعة، لبحث جدارات الطبيب البيطري المطلوبة لسوق العمل.

حضر المؤتمر عمداء كليات الطب البيطري ونقباء المهنة من مختلف الدول العربية، إلى جانب خبراء وباحثين من جامعات ومراكز بحثية عالمية مرموقة، وممثلين عن منظمة الصحة الحيوانية والاتحاد العربي للجامعات.