ورشة فنية للأطفال احتفالا بـ يوم السياحة العالمي في متحف المركبات

محمد الاسكندرانى

نظم القسم التعليمي بمتحف المركبات الملكية ورشة فنية تعليمية للأطفال، في إطار الاحتفال بـاليوم العالمي للسياحة، لنشر الوعي الآثري والثقافي الهام.
أوضحت إدارة متحف المركبات الملكية ، أن الفاعليات بدأت بجولة متحفية مميزة للتعرف على أبرز القطع الأثرية والمقتنيات التاريخية داخل قاعات المتحف، تلاها جلسة نقاشية تناولت دور المتحف في دعم وازدهار السياحة، وأثره الإيجابي في تعزيز الانتماء والوعي بالتراث.


أفادت إدارة المتحف ،أن الورشة شهدت مسابقة تعليمية عن أهم الأماكن السياحية في مصر، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال بحماس وتفاعل كبير، مما ساعدهم على تنمية معلوماتهم العامة وربطها بالقيمة الثقافية والسياحية للمتحف.


أشارت إلى هدف الورشة ، غرس الوعي السياحي وتعزيز روح الانتماء الوطني من خلال الدمج بين التعلم والترفيه ، وهو مانضعه منبرا أمام أعيننا لإفادة الزوار ومحبي المتحف.


ترجع فكرة إنشاء متحف المركبات الملكية إلى عهد الخديوي إسماعيل، فيما بين عامي 1863 و1879، فكان أول من بدأ في إنشاء مبنى خاص بالمركبات الخديوية والخيول، ثم أصبحت مصلحة للركائب الملكية، تحولت فيما بعد إلى متحف للمركبات الملكية بعد عام 1952.


يضم المتحف مجموعة رائعة من العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع، والتي ترجع إلى فترة حكم أسرة محمد علي باشا في مصر، أشهرها العربة المعروفة باسم عربة الآلاي الكبرى الخصوصي، والتي تمتاز بدقة صناعتها وفخامة زخرفتها.

أهداها الإمبراطور نابليون الثالث وزوجته الإمبراطورة أوجيني للخديوي إسماعيل وقت افتتاح قناة السويس عام 1869، وأمر الملك فاروق الأول بتجديدها واستخدامها عند افتتاح البرلمان في عام 1924م.

يضم متحف المركبات الملكية مجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، كما يضم مجموعة من اللوحات الزيتية للملوك والأميرات التي يرجع تأريخها إلى نفس الحقبة التاريخية.

