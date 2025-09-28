الإسكان: مؤسسة "أغاخان" تدرس المشاركة في إدارة وتشغيل حديقة الأزبكية

زار وفد من مؤسسة أغاخان حديقة الأزبكية لدراسة المشاركة في إدارة وتشغيل الحديقة على غرار التجربة الناجحة لحديقة الأزهر، وذلك في إطار برنامج المؤسسة للمدن التاريخية، حيث قدمت الحديقة كمشروع تجديد حضري كهدية لمدينة القاهرة.

جاءت الزيارة بحضور الدكتور إبراهيم، محافظ القاهرة، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمهندسة منى عبدالسلام، رئيس جهاز ماسبيرو، واستشاري المشروع، و لويس مونريال، المدير العام لمؤسسة "الأغا خان" بجنيف، وشريف العريان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "الأغا خان" للخدمات الثقافية مصر.

وأوضحت وزارة الإسكان في بيان لها أن الزيارة استهدفت الإطلاع على برامج التطوير الجاري تنفيذها في القاهرة الخديوية بشكل عام وحديقة الأزبكية بشكل خاص، حيث يأتي التطوير ضمن خطة كاملة لتطوير القاهرة الخديوية واستعادة مكانتها والبدء بمشروعات المرحلة الأولى والتي تشمل تطوير العمارات ورفع كفاءتها وتطوير المحاور والميادين وتطوير حديقة الأزبكية واستعادة مكانتها.

مكونات مشروع إحياء حديقة الأزبكية

وتجول الوفد بمكونات مشروع إحياء حديقة الأزبكية، التي تشمل (البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولات - الكافتيريا - المطعم - الأسوار - غيرها)، وتتضمن الأعمال 3 محاور، وهى، الحفاظ على الأشجار التراثية ذات القيمة، بجانب التجديد لبعض مكونات الحديقة مثل النافورة الأثرية، ومبنى نادي السلاح ومنطقة التبة التراثية، إضافة إلى إحياء البحيرة والمسرح المفتوح ومبني الكافتيريا والأسوار والبرجولات التراثية.

كما شملت أعمال التطوير أعمال تأهيل المباني المطلة على حديقة الأزبكية مثل مبنى (نادي السلاح) لما له من واجهة مباشرة للحديقة، وأعمال التطوير بمبنى جراج الأوبرا بالإضافة إلى المبنى الإداري لمحافظة القاهرة، الذي يتكون من دور أرضي و 8 أدوار على مساحة إجمالية ما يقرب من 10 آلاف متر مسطح، بجانب أعمال مشروع ( الفراغ الممهد المؤدي للمسارح التاريخية.

و أبدّي نائب موسسة "الأغا خان" الاهتمام بالمشاركة في إدارة الحديقة والمساهمة في أعداد الروية المتكاملة لكامل المنطقة.

وتعد مؤسسة الآغا خان (AKF) منظمة تنموية دولية رائدة، تركز جهودها على تطوير المناطق الحضرية على مدى أكثر من 50 عامًا، ساهمت في بناء مؤسسات مجتمعية قوية، تعزز المبادرات المستدامة والموجهة على المستوى المحلي، بهدف تحسين حياة الملايين من الأفراد.