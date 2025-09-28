قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: إثيوبيا تحاول تهديد بعض الدول بينها الصومال وإريتريا والسودان
الكشف عن WEY 80 الجديدة.. أفخم فان من واي الصينية| صور
الواقعة الثانية في 3 أيام| ولي أمر يضرب مُعلمًا بالمحلة.. والنقابة تتدخل
«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار
متحدث الإسكان: جميع مشروعات بيت الوطن تقع في مواقع مميزة
حكم الموسيقى والغناء في الإسلام .. اعرف الرأي الشرعي بالأدلة
نائب وزير الخارجية يثمن إسهامات الجاليات المصرية في دعم الوطن وسط التحديات الراهنة
شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري المصري
أستاذ علوم سياسية: حرب غزة تنتهي قبل حلول 7 أكتوبر المقبل
طارق فهمي: نتنياهو يريد الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة
أحمد موسى: إذا نجح ترامب في وقف حرب غزة يستحق جائزة نوبل للسلام
تباين أداء مؤشرات أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان: مؤسسة "أغاخان" تدرس المشاركة في إدارة وتشغيل حديقة الأزبكية

وفد من موسسة "الأغا خان"
وفد من موسسة "الأغا خان"
آية الجارحي

زار وفد من مؤسسة أغاخان حديقة الأزبكية لدراسة المشاركة في إدارة وتشغيل الحديقة على غرار التجربة الناجحة لحديقة الأزهر، وذلك في إطار برنامج المؤسسة للمدن التاريخية، حيث قدمت الحديقة كمشروع تجديد حضري كهدية لمدينة القاهرة.

جاءت الزيارة بحضور الدكتور إبراهيم، محافظ القاهرة، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمهندسة منى عبدالسلام، رئيس جهاز ماسبيرو، واستشاري المشروع، و لويس مونريال، المدير العام لمؤسسة "الأغا خان" بجنيف، وشريف العريان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "الأغا خان" للخدمات الثقافية مصر.

 وأوضحت وزارة الإسكان في بيان لها أن الزيارة استهدفت الإطلاع على برامج التطوير الجاري تنفيذها في القاهرة الخديوية بشكل عام وحديقة الأزبكية بشكل خاص، حيث يأتي التطوير ضمن خطة كاملة لتطوير القاهرة الخديوية واستعادة مكانتها والبدء بمشروعات المرحلة الأولى والتي تشمل تطوير العمارات ورفع كفاءتها وتطوير المحاور والميادين وتطوير حديقة الأزبكية واستعادة مكانتها.

مكونات مشروع إحياء حديقة الأزبكية

وتجول الوفد بمكونات مشروع إحياء حديقة الأزبكية، التي تشمل (البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولات - الكافتيريا - المطعم - الأسوار - غيرها)، وتتضمن الأعمال 3 محاور، وهى، الحفاظ على الأشجار التراثية ذات القيمة، بجانب التجديد لبعض مكونات الحديقة مثل النافورة الأثرية، ومبنى نادي السلاح ومنطقة التبة التراثية، إضافة إلى إحياء البحيرة والمسرح المفتوح ومبني الكافتيريا والأسوار والبرجولات التراثية.

كما شملت أعمال التطوير أعمال تأهيل المباني المطلة على حديقة الأزبكية مثل مبنى (نادي السلاح) لما له من واجهة مباشرة للحديقة، وأعمال التطوير بمبنى جراج الأوبرا بالإضافة إلى المبنى الإداري لمحافظة القاهرة، الذي يتكون من دور أرضي و 8 أدوار على مساحة إجمالية ما يقرب من 10 آلاف متر مسطح، بجانب أعمال مشروع ( الفراغ الممهد المؤدي للمسارح التاريخية.

و أبدّي نائب موسسة "الأغا خان" الاهتمام بالمشاركة في إدارة الحديقة والمساهمة في أعداد الروية المتكاملة لكامل المنطقة.

وتعد مؤسسة الآغا خان (AKF) منظمة تنموية دولية رائدة، تركز جهودها على تطوير المناطق الحضرية على مدى أكثر من 50 عامًا، ساهمت في بناء مؤسسات مجتمعية قوية، تعزز المبادرات المستدامة والموجهة على المستوى المحلي، بهدف تحسين حياة الملايين من الأفراد.

حديقة الأزبكية وزير الإسكان محافظ القاهرة موسسة الأغا خان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

ترشيحاتنا

اسمنت وحديد

تراجع الاستثماري.. سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة

سحب الاموال من البنوك

تشمل البنوك والـ ATM وإنستاباي.. تعرف على الحد الأقصى للسحب اليومي بعد قرار البنك المركزي

وزير الاوقاف

أُعلنت رسميا.. نتيجة مسابقة عامل مسجد بوزارة الأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

إنجي عبدالله وصدمة حياتها

إنجي عبدالله تروي معاناتها مع المرض.. وانفصال وزواج صادم يزيد أزمتها

ايمان عبد اللطيف

بدء توزيع الوجبات المدرسية بالمحافظات.. ومدارس المناطق الأكثر احتياجا "أولوية"

إسرائيل والتحذيرات المصرية

كلمة عبدالعاطي تشعل الجدل في إسرائيل.. وصحف عبرية ترصد تحذيرات مصر

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء الإثنين سبتمبر 2025.. ترامب ونتنياهو .. اختبار حاسم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: هيئة المجتمعات العمرانية .. دماء جديدة تصوغ مستقبل الجمهورية الجديدة

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: فلسطين والاعتراف الدولي بعد 7 أكتوبر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بسوسنس الأول

المزيد