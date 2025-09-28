رئيس جهاز القاهرة الجديدة يختتم جولته الميدانية بزيارة كمبوند جنة بالتجمع الثالث

اختتم المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة جولته اليوم بتفقد كمبوند جنة بالتجمع الثالث لمتابعة مستوى الخدمات داخل المشروع.

شدد على ضرورة رفع مستوى الزراعة والتشجير، وتكثيف أعمال النظافة، وصيانة الطرق والأرصفة، وتحديث اللوحات الإرشادية داخل الكمبوند.

إنهاء كافة المشكلات

أكد على إنهاء كافة المشكلات والملاحظات التي تم رصدها فوراً، موضحاً أنه سيتابع بنفسه تنفيذ التعليمات أولاً بأول.

وجّه رسالة حاسمة للشركة المنفذة بأن ما تم رصده يُعد إنذاراً شفهياً، محذراً من أي تقاعس أو تراخٍ في التنفيذ.



