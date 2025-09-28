طارق فهمي: نتنياهو يريد الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة

أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكنه الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي من أجل وقف الحرب في غزة.

المحتجزين لدى حركة حماس

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن نتنياهو يريد الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وقال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية إن هناك تصميم من الإدارة الأمريكية على إنجاح مقترم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وللمرة الأولى يطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأمر مباشرة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادر فعلا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويجب دعم المبادرة الأمريكية في هذا الأمر.

لافتا إلى أن ترامب يستطيع أن يضغط على نتنياهو لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والإدارة الأمريكية تتحدث الآن عن رؤية أشمل.