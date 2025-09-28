رد الشيء لأصله بطريق أبو عياد وتمهيد طريق منشية ناصر وكفر المنازلة



تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الأعمال التى تنفذها مديرية الطرق ، لرد الشىء لأصله بطريق أبو عياد/ السلسول ضمن أكبر خطة يتم تنفيذها على مستوى المحافظة بقيمة تصل إلى ٩٠ مليون جنيه.

حيث جاء ذلك خلال الجولة التى أجراها اليوم ورافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و بحضور المهندس طارق بدوى مدير مديرية الطرق و العميد هاني عبد القوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

حيث تأتى الأعمال ضمن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" بمركز كفر سعد، ويبلغ طول الطريق نحو ٣.٥ كيلومتر بمتوسط عرض ٥ أمتار، وبحث " الدكتور أيمن الشهابى " خطة التنفيذ وأكد على التنسيق مع قطاعات المرافق لاستكمال الأعمال وتنفيذها وفقًا للمواصفات الفنية المقررة لضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة بما يتواكب مع رؤية المحافظة لتحسين شبكة الطرق بالمحافظة، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ووجه " المحافظ " بالدفع بالمعدات اللازمة لتمهيد طريق منشية ناصر وكفر المنازلة وذلك لتيسير الحركة على الطريق