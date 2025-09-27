شاهد .. ماراثون الجرى من منطقة اللسان برأس البر

أطلق الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ونائبته المهندسة شيماء الصديق، إشارة البدء لماراثون الجرى ، الذى تنظمه مديرية الشباب و الرياضة بدايةً من منطقة اللسان وحتى شارع النيل بمشاركة أكثر من ٢٥٠ شاب من مراكز الشباب والرياضة وذلك ضمن فاعليات مهرجان دمياط حاجة تانية.

حيث جاءت الانطلاقة بحضور اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة ، و الدكتور محمد فوزى مدير مديرية الشباب والرياضة

هذا وقد تواصل " الدكتور أيمن الشهابى " مع الشباب المشاركين وشجعهم على ممارسة الرياضة، كما ثمن مجددًا جهود مديرية الشباب والرياضة لاطلاق فاعليات رياضية متنوعة ضمن فاعليات المهرجان، وذلك فى إطار جهود وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لدعم القطاع الرياضي بالمحافظة