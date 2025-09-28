الإسكان تكشف آليات استرداد مقدمات مشروع بيت الوطن

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، آليات استرداد مقدمات مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تسليم جميع أراضي الحاجزين بمشروع بيت الوطن في المواعيد المحددة، مشددًا على أن المشروع يحظى بمتابعة مباشرة لضمان تنفيذ جميع التعاقدات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: الوزارة طرحت مؤخرًا نحو 3 آلاف قطعة أرض ضمن المشروع، ولاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في الحجز، ما يعكس الثقة المتزايدة في المشروعات التي تطرحها الدولة.

مشروعات بيت الوطن

واستكمل عمرو خطاب: جميع مشروعات بيت الوطن تقع في مواقع مميزة بالقاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير دفع الوزارة للتحرك نحو زيادة عدد الأراضي المطروحة في المناطق المتميزة خلال الفترة المقبلة.

وواصل خطاب: الوزارة دشنت مرحلة تكميلية تضمنت طرح نحو 4700 قطعة إضافية بمناطق وأحياء مميزة في 16 مدينة، وبلغ عدد المتقدمين للحجز المبدئى حوالى 3500 متقدم خلال إسبوع من فتح باب التقديم.

واختتم عمرو خطاب: حريصون للرد على كل الشكاوى بكل شفافية وتلبية رغبات المواطنين من خلال قطع أراض فى أماكن مميزة واستكمال خطط الطرح خلال مراحل المشروع، والتخصيص يتم بكل نزاهة وفق ترتيب التقديم ومناسبة المنطقة لكل متقدم.