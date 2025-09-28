قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيفية الجمع بين الأخذ بالأسباب واليقين بالله.. اعرف الطريقة
مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي
مقتـ.ل شاب على يد 3 عاطلين بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية
زيادة أموالك.. شهادات بنك مصر والأهلي 2025 أفضل الأوعية الادخارية
وزير الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت ولن يستمر أكثر من أسبوعين
خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر
أول تعليق من أحمد السقا بعد حادث تهشم سيارته
بعد وصولها لـ30 جنيها.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم
أحمد موسى يطالب بالتحقيق في شبهة حصول شخص على عدة قطع أراض بمشروع بيت الوطن
البابا تواضروس: نحتاج ثلاثية "التطوع والتبرع والتضرع" لترسيخ ثقافة العطاء
على كرسي متحرك.. حكاية معمرة فلسطينية تتجاوز 100 عام تجتاز طرق الموت هربا من القصف
المدرسين وصلوا والحصص اشتغلت|شاهد حل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا بعد تدخل الوزير
توك شو

الإسكان تكشف آليات استرداد مقدمات مشروع بيت الوطن

محمد البدوي

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، آليات استرداد مقدمات مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تسليم جميع أراضي الحاجزين بمشروع بيت الوطن في المواعيد المحددة، مشددًا على أن المشروع يحظى بمتابعة مباشرة لضمان تنفيذ جميع التعاقدات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: الوزارة طرحت مؤخرًا نحو 3 آلاف قطعة أرض ضمن المشروع، ولاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في الحجز، ما يعكس الثقة المتزايدة في المشروعات التي تطرحها الدولة.

مشروعات بيت الوطن

واستكمل عمرو خطاب: جميع مشروعات بيت الوطن تقع في مواقع مميزة بالقاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير دفع الوزارة للتحرك نحو زيادة عدد الأراضي المطروحة في المناطق المتميزة خلال الفترة المقبلة.

وواصل خطاب: الوزارة دشنت مرحلة تكميلية تضمنت طرح نحو 4700 قطعة إضافية بمناطق وأحياء مميزة في 16 مدينة، وبلغ عدد المتقدمين للحجز المبدئى حوالى 3500 متقدم خلال إسبوع من فتح باب التقديم.

واختتم عمرو خطاب: حريصون للرد على كل الشكاوى بكل شفافية وتلبية رغبات المواطنين من خلال قطع أراض فى أماكن مميزة واستكمال خطط الطرح خلال مراحل المشروع، والتخصيص يتم بكل نزاهة وفق ترتيب التقديم ومناسبة المنطقة لكل متقدم.

اكلات لانش بوكس صجي
وزير الدفاع
جانب من الحملة
طريقة عمل بان كيك بالموز
ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

