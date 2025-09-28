مين بيساعده؟ .. أحمد موسى ينفعل على الهواء بشأن مشروع بيت الوطن

استكمل الإعلامي أحمد موسى، الاستجابة لشكاوى المصريين بالخارج في مشروع بيت الوطن، قائلا: الناس دول أكتر ناس دعمت البلد وبيبعتوا لي على حسابي الخاص شكواهم.

رسالة مواطن

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: “فيه مواطن بعت لي رسالة خلاني بكيت، هو مقيم في قطر، وطلب قطعة أرض في أي مكان كويس”.

ووجه رسالة إلى وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، قائلا: في واحد اسمه مناع خلاف، أديني بقول بالاسم أهو، ده إخواني، شوفه واخد كم حتة أرض أخدها ليه ولأولاده وأخواته

واستكمل الإعلامي أحمد موسى، طب مناع ده عند واسطة أو حد قريبة بيديه الله أعلم، بس لازم نعرف مين بيديه ويساعده، وبقول للمهندس شريف الشربيني يشوف ملف المواطن ده عشان نعرف.