باسكال مشعلاني تروي موقفا طريفا بسبب خطأ في منشور على السوشيال ميديا

كشفت الفنانة باسكال مشعلاني عن موقف طريف تعرضت له عقب نشرها منشورًا على حسابها الشخصي بشكل خاطئ، أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيها.

وقالت مشعلاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “تفاصيل” مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، إنها كتبت جملة “الله يحمينا جميعًا، لكنها عن طريق الخطأ تحولت إلى ”الله يمحينا جميعًا".

وأوضحت أنها كانت متجهة إلى التمرين عند نشر العبارة، ولم تلاحظ الخطأ إلا بعد انتهائها، لتتفاجأ بتعليقات وردود فعل طريفة من الجمهور، الذين وجدوا في العبارة المصحفة جانبًا كوميديًا محببًا.

وأضافت مشعلاني أن هذا الموقف أضفى أجواءً مرحة وخفيفة على تفاعلها مع متابعيها، مؤكدة أنها تقبلت الأمر بروح الدعابة.