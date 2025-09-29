9281 عملية عيون للمرضى غير القادرين بأسوان

أعلنت جمعية الأورمان أنها قامت بعمل 9281 عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة أسوان منذ بداية عملها بالمحافظة إلى اليوم.

وأشار محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان إلى ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأى خدمة طبية، او الحالات التى تسليمها اى مساعدة او مشروع تنموي، أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.

مساعدات

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، على التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة أسوان التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

وأوضح أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الأن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد مليون و200 ألف مريض، وإجراء 216 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد (172,878) نظارة طبية لغير القادرين.