تقرير أخبار أسوان.. احتفالات باليوم العالمي للسياحة.. وأنشطة طلابية وثقافية ودينية

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاحد الموافق : 28/9/2025 احداث متنوعة.

واصل الأجهزة التنفيذية بالمحليات تنفيذ سلسلة من الحملات المكثفة والهادفة لفتح الشوارع والأسواق الحيوية لتحويل توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خلال جولاته الميدانية بمختلف المراكز والمدن لواقع ملموس من خلال متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها بما يتناسب مع مكانة عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .



حملات موسعة لفتح الشوارع والأسواق الحيوية وتسهيل حركة المواطنين والسائحين بأسوان

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، فى ظل انطلاق فعاليات أسبوع الاحتفال باليوم العالمى للسياحة ، تكتسى الشوارع والميادين داخل محافظة أسوان بثوب الجمال . المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية بالميادين ، مع إعادة التشغيل لمكونات مشروع التطوير والتجميل الذى يضم شلالات المياه والنافورة الرئيسية الراقصة بميدان المحطة بإعتبارها من أبرز المعالم الجاذبة لزائرى المدينة وضيوفها من مختلف الجنسيات .



أسوان تكتسى بثوب الجمال فى أسبوع الاحتفال باليوم العالمى للسياحة ..شاهد

استكملت أجهزة المحافظة فعالياتها الإحتفالية باليوم العالمى للسياحة بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، حيث شهدت الميادين والأسواق سلسلة من الأنشطة الفنية والثقافية المتميزة التى نالت إعجاب المواطنين والأفواج السياحية الوافدة بمتابعة من نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين .



فقرات وعروض فنية ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في أسوان

جهود متنوعة

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتجهيز وتنظيم سلسلة معارض منصة " أيادى مصر" للحرف البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية وذلك بحديقة بلازا درة النيل وميدان المحطة ، بمشاركة واسعة من سيدات أسوان وبالتعاون مع الجهات المختصة حيث يأتى ذلك فى إطار فعاليات أسبوع الإحتفال باليوم العالمي للسياحة .

محافظ أسوان: تنظيم سلسلة معارض أيادي مصر بالأسواق والميادين

تواصل محافظة أسوان فعالياتها المميزة ضمن أسبوع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بالمناطق الأثرية والمزارات السياحية داخل مختلف المراكز والمدن .



تنظيم معارض للحرف اليدوية احتفالاً باليوم العالمى للسياحة بمدن إدفو وكوم أمبو

استقبل المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعي ، اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لبحث آخر مستجدات ملف تعويضات أهالي النوبة ، بحضور اللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد.



وزير الشئون النيابية يستقبل محافظ أسوان لبحث آخر مستجدات ملف تعويضات أهالي النوبة

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية الجديدة فى إطار دعم وتطوير منظومة التعليم العالي .



قرار جمهوري بتعيين محمد جابر عميدا لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسوان

افتتح الدكتور سيد حسن رئيس منطقة أسوان الأزهرية، وعاطف الدوكسي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، وسيد طه، مدير التعليم النموذجى بالمنطقة معهد إدفو الابتدائى النموذجى بإدارة إدفو غرب.



رئيس منطقة أسوان الأزهرية يفتتح معهد إدفو الابتدائي النموذجي

نظّمت كلية التجارة جامعة أسوان لقاء مفتوح مع الدكتور لؤى سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس الجامعة، وذلك بحضور أكثر من 1000 طالب وطالبة من مختلف الفرق الدراسية.



رئيس جامعة أسوان لطلاب التجارة: مستقبل الجامعة تصنعه عقولكم وإبداعاتكم