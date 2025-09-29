قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة
استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية
فداء الشندويلي يكشف لصدى البلد سر اختيار الممثلين بفيلم المنبر
الرئيس السيسي: الدولة المصرية حريصة على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر جرامات الذهب اليوم الاثنين 29-9-2025

ذهب
ذهب
قسم اقتصاد

يقدم موقع صدي البلد أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 29-9-2025

سعر عيار 24 اليوم 

سجل عيار 24 : 5805 جنيهات، وتضاف المصنعية "تتراوح بين 100 و 150 جنيهًا للجرام.
سعر عيار 21 اليوم

أما عيار 21 وهو الأكثر تداولًا وشراءً، فوصل سعره اليوم 5080 جنيهًا، و تضاف المصنعية "تتراوح بين 100 و 150 جنيهًا للجرام".

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18: 4354 جنيهًا ، وهو أيضاً يلاقي استقبال كبير على شرائه، و تضاف المصنعية "تتراوح بين 100 و 150 جنيهًا للجرام".

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما سعر الجنيه الذهب 8 جرام عيار 21، فقد وصل 40,640 جنيهًا، وذلك دون مصنعية وضريبة .

ويعتبر الجنيه الذهب هو الأكثر شراءً كنوع من الاستثمار وحفظ المال، ولاقى اقبال كبير على الشراء منذ بداية ارتفاع أسعار الذهب خلال العامين الماضيين .

سعر كيلو الذهب عيار 24 
أما على مستوى الاستثمار الكبير، فقد بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 5.8 مليون جنيه اليوم، ليعكس بدوره التراجع الواضح في الأسعار.

سعر الذهب عالميًا
أما سعر أوقية الذهب عالميا في بورصة وول ستريت سجلت انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث بلغت اليوم نحو 3760 دولارًا للأوقية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب في مصر.

الذهب أسعار الذهب عيار المصنعية للجرام الجنيه الذهب الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

عصام الحضري

ولا تزعل نفسك.. عصام الحضري يوجه رسالة لشوبير في عيد ميلاده

جوميز

خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار

حسام غالي

حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

ترشيحاتنا

يانيك فيريرا

عرض بلجيكي لضم مدرب الزمالك قبل مباراة الأهلى.. هل يرحل يانيك فيريرا؟

كأس العالم للشباب

مواهب عربية تخطف الأضواء في مونديال الشباب.. من هم؟

سيبرايل ماكريكيس

ظهير أيمن جديد على رادار الأهلي.. من هو سيبرايل ماكريكيس؟

بالصور

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

شرطة دبي تضيف 3 سيارات مرسيدس فارهة لأسطول دورياتها الذكية

سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي

سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها

تسلا
تسلا
تسلا

الشرقية تحتفي بكنوزها السياحية.. مهرجانات وحرف تراثية تفتح آفاق التنمية المستدامة

البردي
البردي
البردي

فيديو

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد