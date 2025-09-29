العراق يتطلع لمضاعفة إنتاج الكهرباء 3 مرات خلال 5 سنوات

يتطلع العراق لزيادة إنتاج الكهرباء بنحو 3 مرات خلال 5 سنوات، مع استعداده للتوقيع على مشاريع طاقة متجددة لإنتاج أكثر من 12 ألف ميجاواط، يتزامن ذلك مع توقع شركة "سيمنز" بضخ استثمارات إضافية في البلاد، حسبما كشف مسؤولون لـ"الشرق".

وضعت البلاد خطةً لزيادة إنتاجها من الكهرباء إلى 75 ألف ميجاواط خلال 5 سنوات، مقارنةً بنحو 26 ألف ميجاواط تنتجها حالياً، حسبما ذكر مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الكهرباء عادل كريم في حديث لـ"الشرق".

يعاني العراق، وهو ثاني أكبر مُنتج للنفط في "أوبك"، من فجوة حادة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها، إذ يبلغ الإنتاج الحالي نحو 25 ألف ميغاواط، فيما يتراوح الطلب بين 48 ألف ميجاواط إلى 55 ألف ميجاواط في الذروة، ما يؤدي إلى انقطاعات متكررة، خاصةً في فصل الصيف.

أكد كريم أن البلاد تتجه لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة أيضاً، ولديها حالياً فرصاً استثمارية في هذا المجال تُقدّر بنحو 12 ميجاواط، فيما تتطلع للوصول إلى أكثر من 20 ألف ميجاواط خلال السنوات العشر القادمة. أضاف: "بدأنا مفاوضات مع مجموعة كبيرة من الشركات من بينها شركات سعودية وإماراتية وعالمية، بالإضافة لشركات محلية لديها خبرة في المجال ".

مشاريع الطاقة المتجددة

وقّع العراق على مشاريع لإنتاج 8 آلاف ميجاواط من الطاقة المتجددة، وهو بصدد التوقيع على مشاريع لإنتاج 4 آلاف ميغاواط إضافية، حسبما ذكر مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة فياض حسن نعمة لـ"الشرق".