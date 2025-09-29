سيناتور أمريكي: نأمل في اتفاق ينهي صراع غزة ويضمن أمن إسرائيل والفلسطينيين

قال السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام إن بلاده تأمل وتدعو للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق إطلاق سراح جميع الرهائن وضمان عدم عودة حركة حماس إلى السلطة مطلقًا.

وأضاف جراهام أن "هذا الاتفاق يجب أن يوفر الأمن الذي تحتاجه إسرائيل ويأمله الشعب الفلسطيني"، في إشارة إلى الحاجة لتسوية طويلة الأمد تنهي القتال وتضمن الاستقرار في المنطقة.

وفي السياق ذاته، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض أن محادثات جرت مؤخرًا بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ومستشار الرئيس الأمريكي السابق، جاريد كوشنر، مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أفضت إلى تقدم كبير باتجاه التوافق على "خطة ترامب للسلام".

وأشار المسؤول إلى أن موافقة حركة حماس تظل ضرورية للتوصل إلى اتفاق شامل، مؤكدًا أن هذه الموافقة "لم تُمنح رسميًا بعد"، ما يجعل الإعلان عن أي اتفاق نهائي سابقًا لأوانه.