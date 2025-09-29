أسما إبراهيم تخطف الأنظار من دبي

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة خلال تواجدها في دبي.

إطلالة أسما إبراهيم في دبي





وتألقت اسماء إبراهيم، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية سوت ستان باللون الرمادى الفاتح و نسقت مع هذه الاطلالة حقيبة صغيرة.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وتتميز اسماء إبراهيم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

إليكم الصور..