إعلام روسي: الدفاعات الجوية تدمر 84 مسيرة أوكرانية ليلا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن "إعلام روسي" أن الدفاعات الجوية تدمر 84 مسيرة أوكرانية ليلا.

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا لم تتلقَ أي مؤشرات من الجانب الأوكراني تفيد بإمكانية استئناف المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، يوم الإثنين، عن بيسكوف قوله ردًا على سؤال حول احتمالية عودة المفاوضات: "لا، حتى الآن لا توجد أي إشارات من كييف على الإطلاق".

وكانت موسكو قد وجهت، يوم الجمعة، انتقادات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهمة إياه بإطلاق تهديدات "غير مسؤولة"، وذلك عقب تصريحات له قال فيها إن كبار المسؤولين الروس قد يحتاجون للبحث عن ملاجئ قرب الكرملين إذا لم توقف موسكو عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع موقع "أكسيوس" الأمريكي، صرح زيلينسكي: "على المسؤولين الروس أن يعرفوا مواقع الملاجئ... سيحتاجون إليها، ما لم يوقفوا الحرب".