حبس أحد المتهمين بإنهاء حياة شاب بشبرا الخيمة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس أحد المتهمين بقتل شاب بطلق ناري بشبرا الخيمة.

تعود تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطاراً من اللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، والمقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بسماع دوي طلق ناري والعثور على جثة شاب داخل قطعة أرض زراعية، غارقًا في دمائه.

وعلى الفور، انتقلت قوات المباحث لمكان الحادث، وبالمعاينة تبين أن الجثة لشاب يدعى "سيد. ن" 25 سنة، مقيم بمسطرد دائرة القسم، مصاب بجرح ناري، أودى بحياته.

وبتكثيف التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب، تبين أن المجني عليه قُتل أثناء مشاجرة اندلعت خلال محاولة سرقة بالإكراه، بعدما استدرج المتوفى أصدقاءه الثلاثة؛ "حسام"، و"عماد م م" ، و"يوسف أ م" وشهرته "زياد".

وخلال الواقعة، حاول المجني عليه إنقاذ صديقه "حسام" من بطش المتهمين، فبادر المتهم "عبوسة" بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش إصابه مباشرة وأسقطه قتيلًا في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللإزمة، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم "عبوسة" وبحوزته السلاح المستخدم "فرد خرطوش".

وبمواجهته، اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة بالإشتراك مع صديقيه، وأقر أن السلاح كان بحوزته للدفاع عن نفسه أثناء وقائع السرقة.