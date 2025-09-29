قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتهم شارك في حرب العراق.. السلطات الأمريكية تكشف تفاصيل حادث كنيسة ولاية ميشيجان
أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين.. كيلو البانيه بكام؟
قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين في رام الله والبيرة وتغلق المركز الطبي التابع لأونروا
الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب
الخارجية: الجهود المصرية المكثفة دفعت العديد من الدول للاعتراف بفلسطين
مدبولي: نستهدف الاستعداد الجيد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين خلال الموسم المقبل
بعد الانخفاض.. بشرى للمواطنين بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق
الخارجية: كلمة بدر عبدالعاطي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت شاملة وصريحة
التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك بالدوري
مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله ويطلقون الرصاص الحي على الفلسطينيين
تعرف على تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في الدوري
الصحة: حملات رقابية مكثفة لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة وحماية صحة وسلامة المواطنين
حوادث

حبس أحد المتهمين بإنهاء حياة شاب بشبرا الخيمة بالقليوبية

متهم
متهم
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس أحد المتهمين بقتل شاب بطلق ناري بشبرا الخيمة.

تعود تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطاراً من اللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، والمقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بسماع دوي طلق ناري والعثور على جثة شاب داخل قطعة أرض زراعية، غارقًا في دمائه.

وعلى الفور، انتقلت قوات المباحث لمكان الحادث، وبالمعاينة تبين أن الجثة لشاب يدعى "سيد. ن" 25 سنة، مقيم بمسطرد دائرة القسم، مصاب بجرح ناري، أودى بحياته.

وبتكثيف التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب، تبين أن المجني عليه قُتل أثناء مشاجرة اندلعت خلال محاولة سرقة بالإكراه، بعدما استدرج المتوفى أصدقاءه الثلاثة؛ "حسام"،  و"عماد م م" ، و"يوسف أ م" وشهرته "زياد".

وخلال الواقعة، حاول المجني عليه إنقاذ صديقه "حسام" من بطش المتهمين، فبادر المتهم "عبوسة" بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش إصابه مباشرة وأسقطه قتيلًا في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللإزمة، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم "عبوسة" وبحوزته السلاح المستخدم "فرد خرطوش".

وبمواجهته، اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة بالإشتراك مع صديقيه، وأقر أن السلاح كان بحوزته للدفاع عن نفسه أثناء وقائع السرقة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

صدام

باق ساعات| قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء بعد تحذير المصرية للاتصالات

مشاكل عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارًا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي

فيضانات

عمرو الليثي

نهاية «أسطورة صدام»

متهم

الداخلية

حريق - أرشيفية

بالصور

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

