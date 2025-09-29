قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
هذه مسئولية كل مشجع.. قرار رسمي من استاد القاهرة قبل مباراة القمة
مسئول تأمين مباراة الأهلي والزمالك يعلن قائمة الممنوعات داخل المدرجات
وفد من متحف الحضارة يشارك في منتدى رقمنة التراث الثقافي 2025 بالصين ..صور
حالة وحيدة تحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة | احذرها
نيابة الاحتلال توجه التهم لـ4 متظاهرين أشعلوا النيران قرب منزل نتنياهو
الخارجية الصينية محذرة واشنطن: عليكم الإلتزام بمبدأ الصين الواحدة
قبل القمة بساعات.. مشجعو الزمالك ينامون في الاستاد
الصناعات الغذائية المصرية تحقق أعلى مستوى صادرات في تاريخها خلال 8 أشهر بقيمة 4.6 مليار دولار
مجاني واختياري.. 7 قرارات حاسمة بشأن تطبيق البكالوريا في المدارس الخاصة
معهد بحوث الإلكترونيات أول مؤسسة مصرية تنال شهادة ISO/IEC 42001:2023 في إدارة الذكاء الاصطناعي
خروج قطار بضائع عن القضبان ببني سويف.. وتحرك عاجل من السكة الحديد |صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأزهر يواكب العصر.. "القارئ الإلكتروني" لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم للأطفال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

في إطار جهود الأزهر الشريف لتحديث أساليب تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، كشف الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الديني، محمد الغريب، عن إطلاق مشروع "القارئ الإلكتروني"، الذي يُعد خطوة رائدة توظف التكنولوجيا لخدمة كتاب الله، وتعزز من كفاءة العملية التعليمية داخل الفصول.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أوضح الغريب أن اهتمام الأزهر بالقرآن الكريم يأتي انطلاقًا من رؤية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذي يرى أن كتاب الله هو الأساس في بناء اللغة والتربية السليمة، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تُرجمت إلى مبادرات فعلية مثل إحياء الكتاتيب، ومدرسة الإمام الطيب للطلاب الوافدين.

وأشار الغريب إلى أن "القارئ الإلكتروني" يُشبه إلى حد كبير المُحفّظ التقليدي في الكُتّاب، حيث يُمكِّن الطالب في نسخته التجريبية من تصوير الآيات المقررة للحفظ، ليقوم التطبيق بتوجيهه تلقائيًا إلى التلاوة الصحيحة، اعتمادًا على صوت القارئ الراحل الشيخ محمود خليل الحصري، أحد أبرز أعلام التلاوة في العالم الإسلامي.

وتستهدف النسخة الأولى من التطبيق تلاميذ الصف الأول الابتدائي، لتحفيظ جزء "عمّ" بطريقة دقيقة ومنضبطة، مع التركيز على دعم دور المعلم داخل الفصل، وتصحيح النطق والتلاوة لدى التلاميذ في مرحلة التأسيس.

ويُعد هذا المشروع أحد النماذج التي تعكس حرص الأزهر على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، من خلال تقديم محتوى ديني رصين باستخدام أدوات رقمية حديثة، تتماشى مع طبيعة الجيل الجديد واهتماماته التكنولوجية.

تحفيظ القرآن القرآن الكريم القارئ الإلكتروني الأزهر شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

فيضانات

عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر

عمرو الليثي

«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي والزمالك

أحمد جلال يكشف مفاجآت في قائمة الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أرشيفية

صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها

ترشيحاتنا

نسرين طافش

شاهد.. نسرين طافش تبرز رشاقتها في أحدث ظهور لها

رشا مهدي

بـ إطلالات مختلفة.. رشا مهدي تنشر عدة صور لها

مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها

عروض القومي للسينما بالمكتبات المتنقلة احتفالًا بنصر أكتوبر

بالصور

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z

تسريب صور أصغر سيارة مرسيدس رياضية متعددة الاستخدامات

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

لقطة من الفيديو

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد