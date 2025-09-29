الأزهر يواكب العصر.. "القارئ الإلكتروني" لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم للأطفال

في إطار جهود الأزهر الشريف لتحديث أساليب تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، كشف الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الديني، محمد الغريب، عن إطلاق مشروع "القارئ الإلكتروني"، الذي يُعد خطوة رائدة توظف التكنولوجيا لخدمة كتاب الله، وتعزز من كفاءة العملية التعليمية داخل الفصول.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أوضح الغريب أن اهتمام الأزهر بالقرآن الكريم يأتي انطلاقًا من رؤية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذي يرى أن كتاب الله هو الأساس في بناء اللغة والتربية السليمة، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تُرجمت إلى مبادرات فعلية مثل إحياء الكتاتيب، ومدرسة الإمام الطيب للطلاب الوافدين.

وأشار الغريب إلى أن "القارئ الإلكتروني" يُشبه إلى حد كبير المُحفّظ التقليدي في الكُتّاب، حيث يُمكِّن الطالب في نسخته التجريبية من تصوير الآيات المقررة للحفظ، ليقوم التطبيق بتوجيهه تلقائيًا إلى التلاوة الصحيحة، اعتمادًا على صوت القارئ الراحل الشيخ محمود خليل الحصري، أحد أبرز أعلام التلاوة في العالم الإسلامي.

وتستهدف النسخة الأولى من التطبيق تلاميذ الصف الأول الابتدائي، لتحفيظ جزء "عمّ" بطريقة دقيقة ومنضبطة، مع التركيز على دعم دور المعلم داخل الفصل، وتصحيح النطق والتلاوة لدى التلاميذ في مرحلة التأسيس.

ويُعد هذا المشروع أحد النماذج التي تعكس حرص الأزهر على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، من خلال تقديم محتوى ديني رصين باستخدام أدوات رقمية حديثة، تتماشى مع طبيعة الجيل الجديد واهتماماته التكنولوجية.