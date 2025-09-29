أطباء القاهرة تُكرم 500 من رموز وشباب مهنة الطب

قالت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، إن النقابة ومجلسها تضع على رأس أولوياتها الدفاع عن حقوق الطبيب، سواء كان ذلك يتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، أو حماية الأطباء من الاعتداءات، أو العمل الجاد على تطوير قوانين الممارسة الطبية، مشيدة بما تحقق من تغيير في قانون المسؤولية الطبية، كخطوة على طريق ضمان بيئة عمل آمنة وعادلة تليق بالأطباء وبمكانة مصر الطبية.

جاء ذلك خلال احتفال نقابة أطباء القاهرة بيوم الطبيب، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، وأعضاء مجلس النقابة، وأكتر من 500 من كبار الأساتذة والعمداء وأعضاء مجلس النواب ومديري المستشفيات وشباب الأطباء.

وبدورها أكدت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، على تقدير الشعب المصري والدولة المصرية لتضحيات الأطباء كونهم خط الدفاع الأول عن صحة المواطن وسلامة الوطن، بل أنهم يد الله في الأرض التي تشفي بأمره، مشددة على أن إحياء ذكرى يوم الطبيب ليس مجرد احتفال؛ بل تجديد للعهد وتأكيد على مكانة مهنة الطب ورسالتها السامية، داعية جموع الأطباء للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي لاختيار من يمثلهم في 4 سنوات قادمة من العمل النقابي.

وأوضحت نقيب أطباء القاهرة، أن هدفنا من هذه الاحتفالية تكريم القامات التي أثرت مهنتنا بعطائها وتضحياتها، سواء كانوا شهداء الواجب الذين جادوا بأرواحهم في خدمة الوطن والمرضى، أو الأطباء المتميزين على مستوى الجمهورية، المثاليات من الطبيبات وشباب الأطباء.

ووجهت رسالة لجموع الأطباء قائلة: نحن نُقدر تضحياتكم وعملكم الدؤوب في أصعب الظروف، النقابة بيتكم وسندكم، فليكن يوم الطبيب هذا دافعًا لنا جميعًا لمزيد من العطاء والتميز، لتبقى مصر آمنة ورائدة في مجال الرعاية الصحية.

وبدوره قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن يوم الطبيب المصري ليس مجرد احتفال عابر، بل هو تكريم مستحق لمهنة عظيمة ورسالة مقدسة

واختتم كلمته متوجهًا بأسمى آيات الشكر والاعتزاز لجموع الأطباء، قائلًا: لا تترددوا لحظة في التواصل مع نقابتكم، فهي بيتكم الآمن ودرعكم الواقي؛ فلنعمل يدًا بيد للحفاظ على شرف المهنة وتقدير مكانة الطبيب.