قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة
استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية
فداء الشندويلي يكشف لصدى البلد سر اختيار الممثلين بفيلم المنبر
الرئيس السيسي: الدولة المصرية حريصة على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار إيه .. أودي Q3 أم سكودا كودياك 2026

اودي Q3 إم سكودا كودياك 2026
اودي Q3 إم سكودا كودياك 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، اودي Q3 و سكودا كودياك موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعدة الاستخدامات .

محرك اودي Q3 موديل 2026

اودي Q3 موديل 2026

تستمد سيارة اودي Q3 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.2 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 207 كم/ساعة .

أسعار اودي Q3 موديل 2026

اودي Q3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اودي Q3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي Q3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 725 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة اودي Q3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة اودي Q3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 975 ألف جنيه .

محرك سكودا كودياك موديل 2026

سكودا كودياك موديل 2026

قوة سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تصل إلي 150 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من 0 في مدة 9.7 ثانية، وتحتاج إلي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 202 كم/ساعة .


أسعار سكودا كودياك موديل 2026

سكودا كودياك موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون 550 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون 950 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون 250 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة اودي Q3 سكودا كودياك موديل 2026 السيارات الـ SUV الرياضية محرك اودي Q3 أسعار اودي Q3 موديل 2026 أسعار سكودا كودياك موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

عصام الحضري

ولا تزعل نفسك.. عصام الحضري يوجه رسالة لشوبير في عيد ميلاده

جوميز

خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار

حسام غالي

حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

التضامن تطلق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

مبادرة اجيال

المركز القومي للبحوث يحتفل بالختام الناجح لمبادرة أجيال لصيف 2025

الدكتور سلطان أحمد الخلف

الأطباء البيطريين بالكويت: الزمالة إنجاز غير مسبوق بقيادة مصر

بالصور

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

شرطة دبي تضيف 3 سيارات مرسيدس فارهة لأسطول دورياتها الذكية

سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي

سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها

تسلا
تسلا
تسلا

الشرقية تحتفي بكنوزها السياحية.. مهرجانات وحرف تراثية تفتح آفاق التنمية المستدامة

البردي
البردي
البردي

فيديو

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد