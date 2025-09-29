تختار إيه .. أودي Q3 أم سكودا كودياك 2026

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، اودي Q3 و سكودا كودياك موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعدة الاستخدامات .

محرك اودي Q3 موديل 2026

تستمد سيارة اودي Q3 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.2 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 207 كم/ساعة .

أسعار اودي Q3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اودي Q3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي Q3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 725 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة اودي Q3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة اودي Q3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 975 ألف جنيه .

محرك سكودا كودياك موديل 2026

قوة سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تصل إلي 150 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من 0 في مدة 9.7 ثانية، وتحتاج إلي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 202 كم/ساعة .



أسعار سكودا كودياك موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون 550 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون 950 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون 250 ألف جنيه .