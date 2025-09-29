رئيس مدينة سفاجا: تحسين كفاءة الطرق الداخلية وتوفير بيئة آمنة للمواطنين

نفّذ اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الاثنين، جولة ميدانية لمتابعة أعمال الرصف الجارية بمنطقة تقسيم الأهالي، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة مشروعات البنية التحتية وتطوير شبكات الطرق بمختلف مدن المحافظة.

وخلال الجولة، شدد رئيس المدينة على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية للأعمال المنفذة، والتقيد بالجدول الزمني المحدد، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروع وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين داخل المنطقة.

وأوضح صلاح أن خطة الرصف في سفاجا تسير وفق برنامج متدرج يشمل عدة مناطق متتابعة، بهدف تحسين كفاءة الطرق الداخلية وتوفير بيئة آمنة ومهيأة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية يعد أحد الركائز الأساسية للارتقاء بالخدمات وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة.