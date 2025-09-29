تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة الإسماعيلي فى الدوري

أعلن أيمن الرمادي المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026



وجاء التشكيل على النحو التالي

حراسة المرمى

عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع

عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، احمد متعب

خط الوسط

محمد فتحى، محمد بن شرقي، محمد ابراهيم، مصطفى شلبي

خط الهجوم

ياو انور ، أسامة فيصل

ويجلس على مقاعد البدلاء

أحمد صبحى، أحمد النادري، احمد أمين اوفا، محمود الجزار ، احمد مدبولي، مصطفى دويدار، محمود عماد، احمد ريان ، سيد نيمار.