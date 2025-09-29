قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات بالجملة في القمة 131 بين الأهلي والزمالك
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2025
غارة إسرائيلية تستهدف وسط بلدة النبطية بالجنوب اللبناني
خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
نجم كبير نصح زيزو بعدم التواجد في ستاد القاهرة خلال قمة الأهلي والزمالك
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 17 وظيفة في مصلحة الطب الشرعي
بعد سرقة السوار.. النيابة الادارية تجرى معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير
كواليس لقاء ترامب و نتنياهو.. تفاؤل أمريكي وتحفظات من حماس
ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا
أخبار البلد

نرفض محاولات الفتنة وتشويه الحقائق| بيان من المصريين بالخارج بشأن الحملات الإعلامية المغرضة

المصريين بالخارج- صورة ارشيفية
المصريين بالخارج- صورة ارشيفية

أصدر المصريين فى الخارج بيان حول رفضهم ما تروج له بعض قنوات الفتنة مستغلين بعض القضايا التي تمس مصالح المصريين في الخارج.

وقال البيان : نحن أبناء مصر العاملين بالخارج، نؤكد رفضنا القاطع للتدخل السافر من بعض القنوات المغرضة التي تسعى إلى بث الفتنة وتشويه الحقائق

وتابع البيان : نؤكد أن الإعلام المصري الوطني، بمهنية ومسؤولية، قد تناول هذه القضايا بالشكل الوافي والمُرضي لنا، وأوصل صوتنا بكل أمانة وشفافية. ونتوجه بالشكر إلى السيد وزير الإسكان على استجابته الكريمة، وكذلك إلى جميع العاملين في الهيئة المعنية الذين تفاعلوا بإيجابية مع مطالب المصريين بالخارج.

وأكد المصريين فى الخارج : نؤكد اصطفافنا الكامل خلف قيادتنا السياسية، وكل الدعم والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولحكومتنا الوطنية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي وجه معالي الوزير النشط شريف الشربيني لتوفير أراضٍ مميزة تلبي تطلعات المصريين في الخارج.

ولا يفوتنا أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى الإعلاميين الوطنيين الشرفاء الذين تبنوا قضيتنا، وعلى رأسهم الإعلامي القدير الأستاذ أحمد موسى، لما قدمه من دعم صادق ومتابعة حثيثة.
 

المصريين فى الخارج الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

