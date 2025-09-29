الاحتلال الإسرائيلي يحاصر ويستهدف بالقذائف المدفعية مستشفيي الشفاء والحلو بمدينة غزة

أفادت مصادر طبية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفيي الشفاء والحلو الدولي بمدينة غزة، وتستهدفهما بوابل من القذائف المدفعية، رغم وجود عشرات المرضى والنازحين داخله.



وأوضحت المصادر - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن قوات الاحتلال تستهدف محيط مستشفى الشفاء بشكل متواصل، مع تعذر الوصول إليه أو الخروج منه، مشيرة إلى فقدان الاتصال بالكادر الطبي داخل المستشفى، وأنه لا يزال 12 طفلا حديثي الولادة محاصرون داخله.



وبالتزامن مع ذلك، تحاصر قوات الاحتلال مستشفى الحلو من جميع الجهات، مع اقتراب الدبابات من محيطه، حيث تم تجميع الطواقم الطبية والمرضى داخل الطوابق السفلية، مع تعذر الوصول إلى المستشفى أو الخروج منه.



يذكر أن مستشفى الحلو يضم عدة أقسام، من بينها: قسم مرضى السرطان، بالإضافة إلى حضانة تحتوي على 12 حالة من الأطفال الخُدَج، ويتواجد أكثر من 90 شخصًا، ما بين طواقم طبية ومرضى محاصرون داخله، في ظل انقطاع تام للاتصالات والانترنت.



ومنذ السابع من شهر أكتوبر 2023، بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 66 ألفا و55 شهيدا، و168 ألفا و346 جريحا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

