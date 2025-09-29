بعد حسم الأهلي القمة 131 أمام الزمالك .. ترتيب الدوري المصري الممتاز

شهدت الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2025 – 2026 واحدة من أكثر المباريات إثارة هذا الموسم، بعدما نجح الأهلي في قلب الموازين وحسم القمة 131 أمام الزمالك بنتيجة (2-1)، ليعيد المنافسة على القمة إلى أجواء مشتعلة ويمنح جماهيره دفعة معنوية كبيرة في بداية مشواره نحو استعادة اللقب.

صراع على الصدارة بعد القمة

رغم الهزيمة، ظل الزمالك محتفظًا بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة من 9 مباريات، بعدما حقق 5 انتصارات وتعادلين وتلقى خسارتين، مسجلًا 13 هدفًا كأحد أقوى خطوط الهجوم، بينما لم تستقبل شباكه سوى 6 أهداف، ليبقى صاحب ثاني أقوى خط دفاع بالبطولة.

لكن الفارق تقلص مع مطارديه بعد الفوز الأهلاوي، حيث رفع الأحمر رصيده إلى 15 نقطة من 8 مباريات، ليصعد إلى المركز الثالث متساويًا مع المصري ووادي دجلة، مما أشعل سباق الصدارة مبكرًا.

الأهلي يستعيد بريقه

الأهلي ظهر أكثر تنظيمًا وانضباطًا خلال مواجهة الزمالك، معتمدًا على فعالية خط الوسط وسرعات الهجوم، لينجح في تحقيق فوزه الرابع بالبطولة مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة، مسجلًا 13 هدفًا ومستقبلًا 9.

الفريق الأحمر بهذا الفوز أثبت عودته القوية لساحة المنافسة، خصوصًا مع امتلاكه مباراة مؤجلة قد تمنحه فرصة ذهبية لتصدر الترتيب إذا حصد نقاطها.

الزمالك يتمسك بالقمة

رغم الخسارة، فإن الزمالك لا يزال في موقع جيد على القمة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، ويستند في ذلك إلى صلابة دفاعه التي جعلته ثاني أقوى خطوط الخلف بالدوري.

ومع امتلاكه عناصر هجومية مميزة قادرة على صناعة الفارق، يبقى الأبيض مرشحًا بقوة للاستمرار في صراع الصدارة حتى الجولات الأخيرة، في مواجهة مباشرة مع الأهلي وباقي فرق المقدمة.

ترتيب الدوري المصري بعد القمة 131

1- الزمالك – 17 نقطة

2- المصري – 15 نقطة

3- الأهلي – 15 نقطة (مباراة أقل)

4- وادي دجلة – 15 نقطة

5- بيراميدز – 14 نقطة

6- إنبي – 14 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا – 14 نقطة

8- بتروجيت – 14 نقطة

9- زد – 12 نقطة

10- مودرن سبورت – 12 نقطة

11- البنك الأهلي – 11 نقطة

12- سموحة – 11 نقطة

13- حرس الحدود – 11 نقطة

14- غزل المحلة – 10 نقاط

15- الجونة – 9 نقاط

16- طلائع الجيش – 9 نقاط

17- كهرباء الإسماعيلية – 8 نقاط

18- فاركو – 5 نقاط

19- المقاولون العرب – 5 نقاط

20- الاتحاد السكندري – 5 نقاط

21- الإسماعيلي – 4 نقاط

بهذا الفوز، يؤكد الأهلي أنه عازم على استعادة زعامته المحلية، بينما يتمسك الزمالك بالقمة حتى إشعار آخر، ليظل صراع الدوري المصري هذا الموسم مفتوحًا على كل الاحتمالات ومليئًا بالإثارة حتى صافرة الختام.