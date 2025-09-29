قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد حسم القمة أمام الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة السوار الأثري
مصدر أمني مسؤول: مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة
الخارجية السورية تعتذر لمصر عما حدث في مظاهرات دمشق
بعد الفوز على الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري
أيمن منصور: الزمالك عانى بدنيًا أمام الأهلي.. والنحاس تفوق على فيريرا
القمة حمرا.. 3 أهداف و4 كروت والنينجا يقلب الطاولة على الزمالك وإصابة نجم الأهلي
هدنة غزة بين النفي والتأكيد.. هل تسلمت حماس نص خطة ترامب للسلام
وزير الشؤون النيابية: رئيس الجمهورية طلب إيجاد خيارات وبدائل كثيرة عن الحبس الاحتياطي
ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص
وليد صلاح الدين: الأهلي أثبت أنه الأقوى في إفريقيا والقمة قدمت صورة مشرفة للكرة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد حسم الأهلي القمة 131 أمام الزمالك .. ترتيب الدوري المصري الممتاز

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

شهدت الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2025 – 2026 واحدة من أكثر المباريات إثارة هذا الموسم، بعدما نجح الأهلي في قلب الموازين وحسم القمة 131 أمام الزمالك بنتيجة (2-1)، ليعيد المنافسة على القمة إلى أجواء مشتعلة ويمنح جماهيره دفعة معنوية كبيرة في بداية مشواره نحو استعادة اللقب.

صراع على الصدارة بعد القمة

رغم الهزيمة، ظل الزمالك محتفظًا بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة من 9 مباريات، بعدما حقق 5 انتصارات وتعادلين وتلقى خسارتين، مسجلًا 13 هدفًا كأحد أقوى خطوط الهجوم، بينما لم تستقبل شباكه سوى 6 أهداف، ليبقى صاحب ثاني أقوى خط دفاع بالبطولة.

لكن الفارق تقلص مع مطارديه بعد الفوز الأهلاوي، حيث رفع الأحمر رصيده إلى 15 نقطة من 8 مباريات، ليصعد إلى المركز الثالث متساويًا مع المصري ووادي دجلة، مما أشعل سباق الصدارة مبكرًا.

الأهلي يستعيد بريقه

الأهلي ظهر أكثر تنظيمًا وانضباطًا خلال مواجهة الزمالك، معتمدًا على فعالية خط الوسط وسرعات الهجوم، لينجح في تحقيق فوزه الرابع بالبطولة مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة، مسجلًا 13 هدفًا ومستقبلًا 9.

الفريق الأحمر بهذا الفوز أثبت عودته القوية لساحة المنافسة، خصوصًا مع امتلاكه مباراة مؤجلة قد تمنحه فرصة ذهبية لتصدر الترتيب إذا حصد نقاطها.

الزمالك يتمسك بالقمة

رغم الخسارة، فإن الزمالك لا يزال في موقع جيد على القمة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، ويستند في ذلك إلى صلابة دفاعه التي جعلته ثاني أقوى خطوط الخلف بالدوري. 

ومع امتلاكه عناصر هجومية مميزة قادرة على صناعة الفارق، يبقى الأبيض مرشحًا بقوة للاستمرار في صراع الصدارة حتى الجولات الأخيرة، في مواجهة مباشرة مع الأهلي وباقي فرق المقدمة.

ترتيب الدوري المصري بعد القمة 131

1- الزمالك – 17 نقطة
2- المصري – 15 نقطة
3- الأهلي – 15 نقطة (مباراة أقل)
4- وادي دجلة – 15 نقطة
5- بيراميدز – 14 نقطة
6- إنبي – 14 نقطة
7- سيراميكا كليوباترا – 14 نقطة
8- بتروجيت – 14 نقطة
9- زد – 12 نقطة
10- مودرن سبورت – 12 نقطة
11- البنك الأهلي – 11 نقطة
12- سموحة – 11 نقطة
13- حرس الحدود – 11 نقطة
14- غزل المحلة – 10 نقاط
15- الجونة – 9 نقاط
16- طلائع الجيش – 9 نقاط
17- كهرباء الإسماعيلية – 8 نقاط
18- فاركو – 5 نقاط
19- المقاولون العرب – 5 نقاط
20- الاتحاد السكندري – 5 نقاط
21- الإسماعيلي – 4 نقاط

بهذا الفوز، يؤكد الأهلي أنه عازم على استعادة زعامته المحلية، بينما يتمسك الزمالك بالقمة حتى إشعار آخر، ليظل صراع الدوري المصري هذا الموسم مفتوحًا على كل الاحتمالات ومليئًا بالإثارة حتى صافرة الختام.

الدوري المصري الممتاز الأهلي القمة 131 الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

ترشيحاتنا

احمد موسي

أحمد موسى: أتمنى تقبيل رأس مشجع الزمالك الباكي على الهواء

عمرو أديب

الحظ كان مع الزمالك لكن رفسه .. تعليق قوي من عمرو أديب على خسارة الزمالك من الأهلي

شريف فتحي، وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار: الأهرامات مكان أثري بالأساس.. زيارته يجب أن تكون بما يحفظ له قيمته

بالصور

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

استيراد السيارات
استيراد السيارات
استيراد السيارات

تفاحة كل يوم .. ماذا يحدث لجسمك عندما تأكلها؟

فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

لأكل العيش .. هيونداي أكسنت موديل 2011 بهذا السعر

هيونداي أكسنت موديل 2011
هيونداي أكسنت موديل 2011
هيونداي أكسنت موديل 2011

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد